Proceso penal contra Maduro está en marcha. Esto es lo que se puede esperar

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, extraído por las fuerzas especiales de Estados Unidos, se encuentra en territorio estadounidense y el caso penal en su contra se encuentra en marcha.

Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan (conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras) en su primera comparecencia ante el Tribunal de Manhattan, el lunes.

Su esposa, Cilia Flores, quien también fue inculpada en la acusación sustitutiva y capturada junto a Maduro por las fuerzas estadounidenses en medio de una redada en la madrugada del pasado sábado en Caracas, Venezuela, se declaró no culpable, al igual que su marido.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, señaló en una publicación en redes sociales el fin de semana que tanto Maduro como Flores “pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Ahora inicia lo que podría ser un largo proceso legal de mociones previas al juicio, probables negociaciones de declaración de culpabilidad y posiblemente un juicio por el jurado del líder autoritario que gobernaba ilegalmente en Venezuela por más de 10 años.

Shane Stansbury, quien procesó al expresidente de Guatemala como fiscal federal adjunto en el Distrito Sur de Nueva York, aseguró que el caso debería seguir, en general, el curso normal de cualquier otro caso de este tipo, con algunas excepciones evidentes.

“Simplemente, las cosas podrían tardar más, dada la naturaleza del caso, el tipo de pruebas involucradas, las consideraciones de seguridad, etc.”, declaró Stansbury, quien actualmente es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke.

Los especialistas legales afirma que las mencionadas complicaciones significan que Maduro posiblemente no vaya a juicio este año, incluso mientras el caso en su contra avanza.

Estatus de “presidente” de Maduro podría ser discutido en la corte

Un alegato que podría presentar la defensa de Maduro es que no se le puede acusar plenamente por sus acciones como “jefe de estado de Venezuela”, dicen dos exfiscales federales.

Los registros judiciales señalan que el abogado Barry Joel Pollack, con sede en Washington, D.C., es el defensor de Maduro, mientras que Flores está siendo defendida por el abogado Mark Donnelly, con sede en Houston, quien dijo que “esperan revisar y refutar las pruebas que tiene el gobierno” y que un “largo camino por recorrer”.

Asimismo, Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, luego de una reelección en unos comicios considerados fraudulentos por EE.UU. y observadores internacionales.

Maduro asumió el poder en 2013 luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez. La acusación formal argumenta que Maduro empezó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos desde 1999, incluyendo períodos en los que ocupó cargos dentro del gobierno chavista.

No obstante, hay precedentes de que Estados Unidos llevó a juicio de Panamá, incluido el procesamiento a principios de 1990 del dictador Manuel Noriega, informó NPR.

En ese caso en cuestión, el tribunal federal de apelaciones rechazó la petición de inmunidad de Noriega como jefe de Estado. Sin embargo, el exfiscal adjunto que ahora ejerce en Miami, Adam Fels, alertó que el problema podría resurgir.

“Me imagino que esos desafíos, si bien ya se han litigado antes, se litigarán nuevamente”, expresó Fels.

En su comparecencia ante el tribunal el lunes, Maduro se presentó como presidente de Venezuela y prisionero de guerra.

Captura de Maduro podría plantear otro interrogatorio jurídico

Debido a que Maduro no fue extraditado a Estados Unidos por medio de un proceso legal, sino que fue capturado por el ejército estadounidense en una incursión sorpresa en Caracas, los expertos legales señalan que esto podría darle al equipo de defensa otra vía para un desafío legal.

Fels subrayó recientemente el caso del líder del cartel mexicano Ismael “El Mayo” Zambada y cómo terminó bajo la custodia del gobierno estadounidense.

Los fiscales federales afirman que Joaquín Guzmán López, hijo del exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, obligó a Zambada a subir a un avión, lo drogo y lo llevo a través de la frontera entre México y EE.UU., donde fue entregado a las autoridades.

“Hubo un desafío porque existía la preocupación de sí el Sr. Zambada viajó a Estados Unidos por voluntad propia”, manifestó Fels. “Así que imagino que el juez [Alvin K.] Hellerstein, quien juzga este caso, también considerará el litigio”. Zambada se declaró culpable de narcotráfico en 2025.

Pero podría ser un gran obstáculo para la defensa de Maduro. De acuerdo con Stansbury, los tribunales federales “en general se han negado a interferir con los métodos de arresto”.

Pruebas podrían estar clasificadas y causarían demoras

En este sentido, el enrevesado caso contra Maduro podría involucrar que el proceso de descubrimiento de evidencias, el proceso legal en la fiscalía y la defensa comparten pruebas, que podrían demorar más de lo normal. Stansbury indicó que algunas pruebas podrían provenir de fuentes de inteligencia o ser clasificadas.

“Puede que el gobierno no quiera usar ninguna información clasificada en un juicio, pero eso no significa que no tenga la obligación de entregar algún material clasificado potencialmente si es exculpatorio o si de alguna otra manera es detectable según las reglas federales”, manifestó.

La Ley de Procedimientos para la Información Clasificada (CIPA) establece las medidas sobre cómo los acusados pueden usar pruebas clasificadas en los tribunales y pueden prolongar el proceso previo al juicio. Las normas de la CIPA también se aplicaron en el caso de los documentos de Trump.

Acuerdo con la fiscalía es posible, también un juicio

Si bien Maduro se declaró inocente, aún hay tiempo para que los fiscales federales y la defensa lleguen a un acuerdo.

Expertos legales apuntaron que los dos cargos por ametralladoras, que conlleva largas penas de prisión, pueden empujar a Maduro a al menos considerar una declaración de culpabilidad.

De no ser así, el caso irá a juicio. Fels, quien fue uno de los principales fiscales federales en el exitoso procesamiento de El Chapo por parte del Departamento de Justicia (DOJ) en 2019, aseguró que los fiscales federales todavía tendría mucho trabajo por hacer para preparar su caso ante la corte, incluyendo la posibilidad de entrevistar a testigos que lo corroboren.

“Hubo una cantidad sustancial de evidencia en el caso del Chapo. Me gustaría pensar que también hay evidencia sustancial en este caso, dados los esfuerzos que realizó el gobierno de Estados Unidos para obtener y llevar a [Maduro] ante la justicia”, explicó Fels.

“La pregunta será: ¿Cómo se combinan estas acusaciones y se prueban con testigos y documentos de manera que tengan sentido para un jurado?”

