Cuál es el salario que necesitas ganar para obtener el pago máximo al jubilarte

El monto que una persona recibe del Seguro Social al jubilarse no depende solo de cuánto gana al final de su carrera laboral. En realidad, el sistema toma en cuenta toda su vida laboral, por lo que el nivel de ingresos sostenidos durante décadas y la edad a la que se solicita el beneficio son claves para alcanzar el pago mensual máximo, que hoy puede llegar hasta $5,108.

Cómo se calcula el beneficio del Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) determina el monto del beneficio a partir de los ingresos de toda la vida laboral del trabajador.

Primero ajusta cada año de ingresos para reflejar los cambios en el salario promedio del país.

Luego selecciona los 35 años con mayores ingresos, calcula el promedio mensual ajustado y lo introduce en una fórmula que define el llamado ‘monto primario del seguro’, es decir, el beneficio que se recibe al llegar a la edad plena de jubilación.

Esto significa que ganar mucho dinero solo en los últimos años antes del retiro no garantiza obtener el beneficio máximo.

El salario necesario para recibir el pago más alto

Para el año 2025, una persona debe haber ganado de forma constante al menos el tope salarial sujeto a impuestos del Seguro Social, que es de $176,100 anuales.

Este límite subió desde $168,600 el año anterior.

Pero alcanzar ese salario no es suficiente por sí solo.

Para recibir el pago mensual más alto posible, también es necesario esperar hasta los 70 años antes de solicitar los beneficios.

Quienes cumplen ambos requisitos pueden obtener aproximadamente $5,108 al mes.

La SSA utiliza los 35 años de mayores ingresos ajustados por inflación para hacer el cálculo.

Si durante esos años el trabajador cotizó siempre con el tope máximo permitido, puede calificar para el beneficio máximo.

Cuánto se puede recibir según la edad de retiro

El beneficio máximo varía dependiendo de cuándo se decida jubilarse:

-A los 62 años: hasta $2,831 mensuales

-A la edad plena de jubilación (entre 66 y 67 años, según el año de nacimiento): hasta $4,043 mensuales

-A los 70 años: hasta $5,108 mensuales

Retrasar la jubilación permite que los pagos mensuales aumenten de manera significativa.

