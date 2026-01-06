Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de maduro que “se preparen”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contactó a ejecutivos del sector petrolero estadounidense para advertirles que “se preparen” un mes antes de la operación militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro, así lo indicó un reporte publicado por The Wall Street Journal.

La información indica que Trump sugirió la llegada de “grandes cambios” en Venezuela. Aunque el mandatario no proporcionó detalles sobre las acciones militares ni solicitó asesoramiento estratégico, el objetivo central de la Casa Blanca es que las compañías energéticas estadounidenses lideren la reconstrucción de los campos petroleros mediante inversiones multimillonarias.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó este lunes que la administración espera trabajar conjuntamente con el sector privado para capitalizar nuevas oportunidades.

“Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y comiencen a generar ganancias para el país”.

El potencial de las reservas venezolanas

Venezuela posee actualmente las mayores reservas de crudo del planeta, con un estimado de 300,000 millones de barriles. Pero debido al estado de su infraestructura, la producción actual se limita a unos 900,000 barriles diarios, lo que equivale a menos del 1% del consumo global de energía.

El plan del gobierno estadounidense depende principalmente de la disposición de gigantes como Chevron para inyectar capital, siendo esta la única gran firma de EE. UU. que mantiene operaciones en el país sudamericano.

Reacción de los mercados y las empresas

Tras el anuncio de estas intenciones, las acciones de las principales petroleras registraron movimientos positivos el lunes. Los títulos de Chevron subieron un 5%, mientras que ConocoPhillips avanzó cerca del 3% y Exxon Mobil aumentó casi un 2%.

A pesar de la tendencia del mercado, el diario financiero señala que fuentes familiarizadas con la estrategia de Chevron indicaron que la compañía no tiene planes inmediatos para elevar su gasto o incrementar de forma significativa su producción en Venezuela.

