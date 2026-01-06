Trump sugiere que cerrarán el centro de torturas creado por el chavismo en Caracas

El presidente Donald Trump sugirió este martes que el régimen chavista, ahora liderado por Delcy Rodríguez y tutelado por Estados Unidos, estaría avanzando en el cierre de un centro de torturas ubicado en el corazón de Caracas, presumiblemente El Helicoide.

Durante un acto partidista, el presidente estadounidense aseguró que en la capital venezolana operaba “una cámara de tortura en medio de Caracas” y sostuvo que esas instalaciones “ahora están siendo clausuradas”.

Aunque no mencionó el nombre del lugar, sus declaraciones parecen aludir a El Helicoide, uno de los principales centros de detención de presos políticos del país y reconocido por organismos de derechos humanos como el centro de torturas activo más grande del hemisferio.

“Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, insistió Trump al referirse a Nicolás Maduro, detenido el fin de semana, y a quien calificó como “un tipo violento” que “ha matado a millones de personas”.

No ofreció detalles sobre los plazos ni sobre el alcance real del cierre.

Las torturas en El Helicoide

Las declaraciones de Trump se produjeron mientras organizaciones de derechos humanos recuerdan que en Caracas opera el complejo de detención señalado por múltiples denuncias de tortura.

El Helicoide, que depende del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), ha sido documentado por instancias como la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Foro Penal.

Según testimonios recopilados por estas organizaciones, en ese centro se han practicado métodos como asfixia, descargas eléctricas, golpizas, amenazas de muerte y violencia sexual, además de detenciones en condiciones de hacinamiento extremo.

La organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón hizo un llamado a la calma ante el supuesto cierre, y pidió esperar algún pronunciamiento oficial. Hasta ahora, el régimen chavista no ha confirmado ni desmentido oficialmente el cierre de esas instalaciones.

No obstante, la ONG dijo en una publicación en X que, de confirmarse el cierre, exhorta al Estado venezolano a que eso se traduzca en “la liberación plena e inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas que allí se encuentran, y no en su traslado a otros lugares de reclusión donde puedan enfrentar condiciones aún más graves o de mayor vulnerabilidad”.

