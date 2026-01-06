Viudo hispano murió arrollado en Nueva York; atrapan a conductor anciano que huyó

Elvin Sánchez, hombre de 68 años, murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga la madrugada del 1 de enero en Brooklyn, en una de las primeras tragedias viales en Nueva York en 2026.

Al momento de la tragedia, Sánchez estaba lidiando con el dolor por la reciente muerte de su esposa hacía un par de meses tras una larga lucha contra la diabetes, según informaron sus vecinos el lunes al Daily News.

Sánchez fue atropellado por un Mercury Grand Marquis 2004 con matrícula de Pensilvania cuando intentaba cruzar la amplia avenida Linden Blvd. en East New York, alrededor de las 12:55 a.m. del jueves, menos de una hora después de comenzar el nuevo año, informó NYPD.

El impacto lo lanzó por encima del capó del coche, según consta en los documentos judiciales. Según la policía, Sánchez cruzaba la calle con el semáforo en rojo para peatones. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario Brookdale, donde falleció menos de seis horas después.

La policía arrestó más tarde ese mismo día a Anselm Okeke, de 70 años, quien vive a menos de una millas del lugar del accidente. Admitió haber atropellado a la víctima, declarando a la policía que “se asustó” y huyó, según la denuncia penal en su contra.

Fue acusado de abandonar el lugar de un accidente mortal al comparecer ante el Tribunal Penal de Brooklyn el viernes. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 30 de abril. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

También la madrugada del 1 de enero, el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua (25) murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

El mes pasado 4 mujeres mayores murieron en accidentes viales alrededor de NYC en pocos días. En noviembre un caminante de 68 años murió atropellado por una motocicleta scooter mientras cruzaba una calle en Queens (NYC). A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de 2025 (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.