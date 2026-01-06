María Corina Machado recuerda tras opinión de Trump que ganó las primarias opositoras con más de 90% de apoyo

La líder opositora venezolana María Corina Machado recordó el lunes que cuenta con un amplio respaldo popular y que ganó las primarias de la oposición de 2023 con más del 90% de los votos. Así, respondió a los cuestionamientos del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que ella no cuenta con respeto ni apoyo en el país.

En una entrevista con Fox News, la primera que concedió tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, defendió su legitimidad política y alertó sobre una nueva escalada represiva dentro del país.

Afirmó que existe una orden ejecutiva que Maduro firmó el mismo día de su detención, en la que se declara una “conmoción” nacional y se autoriza la detención de personas que apoyen las acciones de Donald Trump por la liberación de Venezuela.

“Las últimas 24 horas han sido muy alarmantes. Más de 14 personas fueron detenidas”, denunció Machado, quien aseguró que estas acciones ponen en riesgo cualquier proceso de transición democrática en el país.

La dirigente opositora explicó que salió del país para ser más útil en el plano internacional, pero reiteró su deseo de regresar cuanto antes. “Quiero volver a Venezuela tan pronto como sea posible y estar donde sea más útil para nuestro país”, dijo.

Machado también se refirió a Delcy Rodríguez, a quien calificó como una figura clave del aparato represivo del chavismo. Señaló que es una persona leal a Maduro y la describió como una de las principales responsables de la tortura, la persecución política, la corrupción y el tráfico de personas, además de ser un enlace con Rusia, China e Irán.

“No es alguien en quien puedan confiar los inversores internacionales ni el pueblo venezolano. Es profundamente rechazada”, afirmó.

Las declaraciones de Machado ocurrieron luego de que Trump dijera en una rueda de prensa, en la que se informó sobre la operación en Caracas, que ella “no tiene el apoyo ni el respeto del país”, aunque la describió como “una mujer muy agradable”.

Posteriormente, Trump negó que su opinión sobre Machado estuviera relacionada con el Premio Nobel de la Paz que recibió el año pasado, aunque en una entrevista con NBC News aseguró que ella “no debió haber ganado” el galardón.

Su asesor Stephen Miller explicó que no era posible que el gobierno estadounidense ayudara a Machado a regresar “de repente” a su país y tenerla bajo custodia para que luego los militares y las fuerzas de seguridad la siguieran. “Sería absurdo y descabellado”, dijo.

Trump, en la misma rueda de prensa, también comentó que en Venezuela debía asumir el poder, después de que se estabilizara el país sin Maduro, el gobierno electo democráticamente. En este caso, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, principalmente porque María Corina Machado reavivó la esperanza en los venezolanos y le transfirió a él sus votos.

“Ganamos unas elecciones presidenciales por un amplio margen y gané las primarias con más del 92% de los votos. No tengo dudas al respecto”, subrayó.

