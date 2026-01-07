Encuentran “episodio perdido” de El Chavo del 8 en Cancún

Los admiradores de ‘El Chavo del 8’ quedaron sorprendidos luego de que en las últimas horas comenzó a circular un fragmento de un episodio nunca antes identificado, grabado en las playas de Cancún. El video, que se propagó rápidamente en redes sociales, causó un gran impacto entre los seguidores del programa, ya que muchos no tenían idea de que los personajes hubieran abandonado la famosa vecindad para protagonizar una historia en el Caribe mexicano.

Este hallazgo fue dado a conocer por un coleccionista conocido como “scoobyonda”, originario de Puerto Rico, y quien es reconocido entre los coleccionistas por recuperar material antiguo de la televisión latinoamericana.

La aparición de esta grabación refuerza versiones que circulaban desde hace años sobre capítulos extraviados, ediciones alternativas y registros incompletos del programa que nunca volvieron a transmitirse.

En el clip, de casi 20 minutos de duración, se puede ver que los personajes aparecen en un entorno completamente distinto al habitual, disfrutando de las playas de Cancún. Aunque el fragmento no se encuentra completo, permite identificar a varios de los protagonistas en escenas al aire libre, gracias a sus características vestimentas.

De acuerdo con algunos seguidores, la grabación habría sido realizada alrededor de 1980, durante una etapa en la que la producción exploraba escenarios fuera del set tradicional.

Cabe mencionar que, durante muchos años, el episodio filmado en Acapulco fue considerado el único antecedente en el que ‘El Chavo del 8’ se filmó fuera de la vecindad, situación que lo convirtió en uno de los capítulos más emblemáticos para el público.

Sin embargo, desde hace tiempo circulan especulaciones sobre la posible existencia de más capítulos grabados en destinos turísticos, por lo que la reciente aparición de este material en Cancún confirmaría que el equipo de ‘Chespirito’ habría experimentado con más locaciones de las que finalmente quedaron grabadas de manera oficial.

Aquí te dejamos el episodio para que lo disfrutes

🚨 EPISÓDIO PERDIDO DO CHAVES ENCONTRADO!



Chaves não foi só a Acapulco. Também esteve em Cancún!



O colecionador "scoobyonda", de Porto Rico, que encontrou o episódio das goteiras na casa do Seu Madruga, achou mais essa preciosidade: um episódio do programa "Chespirito" com os… pic.twitter.com/urtMfcS8AK — Fórum Chaves (@ForumChaves) January 6, 2026

