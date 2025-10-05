Bad Bunny imita a Quico en sketch de ‘El Chavo del 8’ en Saturday Night Live

Este fin de semana, en Saturday Night Live (SNL), Bad Bunny sorprendió al público al colaborar en un divertido homenaje para ‘El Chavo del 8’, uno de los programas más emblemáticos de la cultura latinoamericana.

El cantante puertorriqueño participó en un sketch inspirado en la creación de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, donde asumió el papel de Quico, caracterizado con su atuendo de marinero, inflando los cachetes y realizando las expresiones exageradas que hicieron célebre al personaje.

Por su parte, el comediante Marcello Hernández interpretó al propio Chavo, con gorro con orejeras y tirantes naranjas, mientras que la humorista Sarah Sherman dio vida a La Chilindrina, Andrew Dismukes a Don Ramón, Chloe Fineman a Doña Florinda y Kenan Thompson al Señor Barriga.

El momento culminante llegó cuando Don Ramón, replicó el clásico golpe en la cabeza para castigar las travesuras que hacían los personajes en la vecindad. El sketch también contó con la icónica imagen del Chavo refugiándose en su barril, los llantos de La Chilindrina y Quico, además de la llegada del Profesor Jirafales para visitar a Doña Florinda, lo que provocó la ovación del público en el estudio y la reacción inmediata en redes sociales, donde el homenaje se viralizó en cuestión de horas.

Cabe mencionar que muchos usuarios elogiaron la forma en que Saturday Night Live recreó la estética y el humor costumbrista del programa mexicano, adaptándolo al público estadounidense sin perder la esencia que lo convirtió en un fenómeno internacional durante décadas.

Este homenaje se dio en el mismo episodio donde Bad Bunny ofreció un monólogo bilingüe, donde el Çonejo malo’ bromeó sobre las críticas en torno a su futura participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Durante el programa, Bad Bunny también compartió escenario con Benicio del Toro en otros segmentos, así como con las voces de la película animada ‘KPop Demon Hunters’.

