Jennifer Garner confiesa lo difícil que fue su divorcio de Ben Affleck

La actriz Jennifer Garner hizo un inusual comentario sobre su divorcio con el actor Ben Affleck, con quien estuvo casada desde 2004 hasta 2015 y tuvieron tres hijos juntos.

Garner ofreció una entrevista con la revista de Marie Claire UK sobre lo difícil que fue su divorcio del padre de sus hijos. La actriz aseguró que la ruptura de su familia “es lo difícil”.

“Hay que ser inteligente respecto a lo que se puede y no se puede manejar, y yo no podía con lo que había ahí afuera. Pero lo que había ahí afuera no era lo difícil. La realidad es lo difícil. La ruptura de una familia es lo difícil. Perder una verdadera relación y amistad es lo difícil”, dijo.

A pesar de su sonada ruptura Jennifer Garner y Ben Affleck desarrollaron una amistad y cercanía por el bienestar de sus hijos. Por eso es frecuente ver a ambos compartiendo juntos en eventos importantes familiares junto con sus hijos Violet, Seraphine y Samuel.

“Hago un esfuerzo enorme y coordinado por ver a mi gente lo más que puedo, porque eso es lo que importa. Ahí es donde reside tu resiliencia: en tus relaciones y en las personas que te ayudan a seguir adelante”, declaró la actriz ​​a Marie Claire.

Garner y Affleck están totalmente involucrados en la crianza de sus hijos. La actriz reveló que su forma de criar a sus hijos consiste en dejarlos tomar sus propias decisiones.

“La crianza ahora ha cambiado. Se trata más de criar con un botón en la boca… Tienes que dejarlos crecer y tomar sus propias decisiones. No puedes controlarlo”.

Sin embargo, Garner reconoce que ha sido difícil tener una crianza compartida con Affleck cuando la vida de ambos ha estado bajo el ojo público. “Lo más difícil. No es difícil en el panorama general de lo que es difícil en el mundo, pero es complicado para mí y para mi familia”.

En medio de su vida familiar, Jennifer Garner continúa con sus proyectos actorales. Actualmente está promocionando la segunda temporada de The Last Thing He Told Me que se estrenará en Apple TV+ el 20 de febrero.

