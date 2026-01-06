Ben Affleck sobre el pasado de su padre como corredor de apuestas: “Era vergonzoso”

El actor Ben Affleck confesó cómo fue su infancia rodeada de apuestas deportivas y su reacción al ver que su hijo, Samuel, se interesó recientemente en esta actividad.

Ben Affleck asistió al programa Jimmy Kimmel Live! y durante la conversación comentó que su hijo Samuel, fruto de su matrimonio pasado con Jennifer Garner, habría mostrado interés en participar en apuestas deportivas.

“Mi hijo me preguntó hace como un mes. Me dijo: ‘Oye, ¿puedo ganar unos 100 dólares para apostar en deportes?’. Es como, ¿qué? [Me dice:] ‘Mis amigos ganan 100 dólares, pero si los pierden, se acabó’. Y yo le dije: ‘¡Ay, qué nivel de disciplina! Para que no vuelvas con nerviosismo y digas: ‘Sé que Green Bay va a cubrir el over en la segunda mitad’”, dijo Affleck en la entrevista.

Esto no es un tema ajeno a Affleck, quien ha estado involucrado con apuestas desde su niñez. Según reveló en el programa, su padre era un corredor de apuestas y, a pesar de la ilegalidad de esa práctica en aquella época. Affleck aseguró que la mayoría de las cosas que hubo en su casa su padre las obtuvo gracias a las apuestas.

“Recuerdo nuestra primera lavadora, nuestra primera videograbadora; de hecho, papá llegó a casa y dijo: ‘Puedes agradecerle esto a Steve Grogan’, el mariscal de campo de los Patriots. ‘Todo el mundo sigue apostando a que los Patriots superarán la línea de apuestas’. Así que estaba realmente agradecido de que los Patriots fueran terribles; simplemente agradezco a las rodillas de Steve Grogan por nuestra videograbadora”.

Affleck reconoció que eso no era legal. “En aquel entonces era vergonzoso y casi ilegal. O sea, el plazo de prescripción ya prescribió. Lo siento, papá”, dijo Affleck.

Affleck se ha involucrado en apuestas e incluso ha tenido problemas por eso. En mayo de 2014 el actor fue expulsado de por vida de un casino de Las Vegas.

Según se supo, Affleck estaba estaba jugando Blackjack en una mesa de elevadas apuestas y el equipo de seguridad se percató que estaba contando las cartas, una práctica que los casinos suelen penalizar.

Affleck ha sido un aficionado de los juegos de cartas. El actor de Argo ganó 800.000 dólares, según dijo TMZ, al apostar 20.000 dólares al blackjack en tres manos simultáneas en 2008.

Sigue leyendo:

Ben Affleck hace compras para su nuevo hogar en Pacific Palisades

Ben Affleck dice que sus hijos deben trabajar en “empleos clásicos de adolescentes”

Violet, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, ofreció contundente discurso desde la ONU



