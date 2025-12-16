Mamdani anunció comité asesor para asumir la alcaldía de Nueva York: ¿quiénes entraron y quedaron fuera?

Zohran Mamdani, quien asumirá la alcaldía de Nueva York el 1 de enero, presentó un comité asesor compuesto por más de 100 funcionarios electos de Nueva York quienes, según él, lo ayudarán a implementar su ambicioso programa socialista, dejando fuera a importantes figuras políticas que no apoyaron su candidatura.

El “Comité Asesor de Funcionarios Electos” (Elected Officials Advisory Committee) incluye a la representante Alexandria Ocasio Cortez, la gobernadora Kathy Hochul, la líder de la mayoría en el Senado estatal, Andrea Stewart Cousins, el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

También forman parte del comité numerosos líderes de la ciudad de Nueva York, entre ellos el Defensor del Pueblo Jumaane Williams, el contralor electo Mark Levine, los cuatro presidentes de distrito demócratas, el contralor saliente Brad Lander y 31 concejales.

“Quizás tan significativo como quiénes fueron incluidos en el comité, es quiénes no lo fueron”, comentó City & State New York. El comunicado de prensa que anunciaba la formación del grupo lo describía como aquellos que han “apoyado y defendido el movimiento de Mamdani para lograr una ciudad de Nueva York asequible”, lo que hace que algunas de las omisiones no sean sorprendentes.

Sin embargo, varias personas que sí apoyaron a Mamdani tampoco figuran en la lista. Entre ellas se encuentran el vicegobernador Antonio Delgado, quien se postula para gobernador y compite contra Hochul. El ex congresista Jamaal Bowman, la actual presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, el senador estatal Zellnor Myrie y el representante Pat Ryan, quienes también respaldaron a Mamdani, no fueron incluidos.

Mamdani también dejó por fuera a los dos senadores por Nueva York en el Capitolio: Chuck Schumer (líder de la minoría en la Cámara Alta) y Kirsten Gillibrand, al representante Dan Goldman y a la futura presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin; ninguno de los cuales apoyó la campaña de Mamdani a la alcaldía.

“El comité asesor de funcionarios electos debería incluir a líderes que no ‘respaldaron ni promovieron’ las políticas y el programa de Mamdani, (tales como) demócratas moderados, republicanos conservadores e independientes“, criticó Ken Frydman, un estratega político del Partido Demócrata.

A casi dos semanas de que Mamdani asuma el cargo, hasta el momento sólo ha anunciado tres nombramientos para su administración, incluida la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch; y todos los hizo hace ya más de un mes, comentó New York Post.

Mamdani dijo en una reunión privada del viernes con funcionarios electos que se anunciarán más nombramientos para el Ayuntamiento en los próximos días. A principios de mes visitó por primera vez al alcalde Eric Adams desde su triunfo electoral. Se reunieron en Gracie Mansion, la residencia oficial, donde vivirá desde enero.

A fines de noviembre Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarían a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además afirmó que había recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.