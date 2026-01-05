James Cameron se convierte en el primer director en lograr que cuatro de sus películas alcancen los mil millones de dólares

Este primer fin de semana del 2026, ‘Avatar: Fire and Ash’ superó los mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial y al mismo tiempo el cineasta James Cameron se convirtió en el primero en lograr que cuatro películas consecutivas superen esta cifra.

Esta hazaña marca un hito en la carrera de Cameron. Estas cuatro películas son: ‘Titanic’, en 1997, con $2.25 mil millones de dólares; ‘Avatar’, en 2009, con $2.9 mil millones de dólares; ‘Avatar: The Way of Water’, en 2022, con $2.34 mil millones de dólares, y ahora ‘Avatar: Fire and Ash’.

La nueva película, que estrenó el 19 de diciembre, alcanzó este fin de semana $1.083 mil millones de dólares a nivel mundial. Esta cifra es la suma entre los $306 millones de dólares recaudados en los cines nacionales y los $777.1 millones de dólares hechos en los mercados internacionales.

Durante la primera semana de ‘Avatar: Fire and Ash’ en cartelera hubo preocupación porque no logró llegar a los mil millones rápidamente. Incluso, se llevó a considerar que si no lograba llegar podría significar el fin de la saga de Cameron.

Cuando Disney reveló la cifra a la que llegó la película, también calificó esto como “otro logro monumental para la innovadora franquicia de James Cameron”.

Aunque ha superado los mil millones y aún le queda tiempo en cartelera, algunos especialistas en la industria del cine ponen en duda la continuación de la saga. Producir ‘Avatar’ necesita un presupuesto de más de $400 millones de dólares y se cree que Disney tiene que estar muy seguro de lo que pueden lograr nuevas películas para darle luz ver a Cameron para que lleve a cabo las otras dos películas, las cuales estarían programadas para estrenarse en 2029 y 2031.

El éxito compartido con ‘Zootopia 2’

Al mismo tiempo que James Cameron marca este hito en su carrera, The Walt Disney Company también celebra haberse convertido en el primer y único estudio en alcanzar los $6 mil millones de dólares en 2025 gracias a ‘Avatar: Fire and Ash’ y a’Zootopia 2′.

Estos $6 mil millones de dólares se traducen también en el mejor desempeño postpandemia de Disney y su quinta vez superando los $6 mil millones, aunque la primera desde 2019.

El segundo lugar de 2025 lo tiene Warner Bros. con $4.3 mil millones de dólares a nivel mundial. Aunque este 2025 puede ser calificado como el mejor desde el fin de la pandemia, la taquilla general permanece aproximadamente 20% por debajo de los niveles antes del inicio de la pandemia.

