‘Stranger Things’ impulsó la escucha de Prince en Spotify

El pasado 31 de diciembre, Netflix estrenó el final de ‘Stranger Things’ y para cerrar la historia, la producción y los hermanos Duffer lograron encontrar la licencias de las canciones de Prince para usarlas durante el capítulo 7.

La incorporación de estas canciones en la serie han generado que aumente las reproducciones del fallecido artista en Spotify. Según ‘Variety’, la canción ‘Purple Rain’ experimentó un aumento del 243% en las reproducciones globales en Spotify y ‘When Doves Cry’ aumentó un 200%.

El mismo medio reportó que las reproducciones generales de Prince en la plataforma aumentaron un 190% a nivel mundial y la serie también logró que se incrementara un incremento del 88% entre los oyentes de la generación Z.

Lograr tener la licencia del catálogo de Prince no fue igual que el caso de otro clásico de los 80 a los que ha tenido acceso ‘Stranger Things’. Ross Duffer explicó: “Lo que también es muy emocionante al respecto es que simplemente no se ha usado. El patrimonio de Prince generalmente no permite que esa canción sea licenciada fuera de la película ‘Purple Rain’”.

Por otro lado, Matt Duffer aseguró que se les cedió la licencia porque sabían cuál es el impacto que tiene la serie y eran consciente de que justamente su aparición en la historia podía significar un aumento de seguidores de la música de Prince entre nuevas generaciones.

“Gracias a Kate Bush, pudimos adquirir los derechos”, dijo Matt. Hay que recordar que ‘Running Up That Hill’ de Bush se convirtió en un éxito luego de ser parte de la cuarta temporada de la serie, la cual estrenó en 2022.

Las canciones de Prince fueron usadas en este final de la quinta y última temporada para musicalizar los momentos de mayor carga emocional. Por ejemplo, ‘Purple Rain’ sonó mientras que Eleven, personaje interpretado por Millie Bobby Brown, y Mike, interpretado por Finn Wolfhard, se despedían porque ella se iba a sacrificar.

