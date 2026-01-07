Nueva York salvaje: mataron a inmigrante “al azar” cuando iba a trabajar

George Ennin, hombre de 53 años, murió apuñalado al parecer al azar cuando iba a su trabajo como guardia de seguridad en El Bronx (NYC), dejando dos hijas huérfanas.

Ennin, quien acababa de regresar de un viaje de un mes a su país natal, Ghana, fue visto por última vez saliendo de su edificio residencial para ir a trabajar poco antes de las 2 p.m. del lunes 5 de enero cerca de East 157th St en Melrose. La Policía de Nueva York informó que el sospechoso atacante fue un desconocido, quienlo atacó sin previo aviso y sin motivo aparente y luego huyó.

Al día siguiente Sean Jones, de 38 años, fue arrestado y acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma. Las autoridades no creen que el sospechoso y la víctima se conocieran.

“Éste hombre era único, una persona excepcional”, dijo a ABC News Michele King, vecina de la víctima. “Criaba a sus dos hijas él solo… Un hombre bien vestido, apuesto, que olía bien”, añadió. “Cuando ves a un hombre así, te dan ganas de besar el suelo que pisa”. “Lo que le pasó a George es espantoso”, dijo Louis, otro vecino de la víctima.

Un video de seguridad captó el momento justo antes de que ocurriera el apuñalamiento: Ennin pasó caminando frente a la comisaría del Distrito 42 y, unas cuadras más adelante, las cámaras de vigilancia muestran a un hombre que venía en dirección contraria. Se ve intentando patear a Ennin.

Ennin bloqueó el repentino ataque y el sospechoso tropezó, pero recuperó el equilibrio y se abalanzó sobre su víctima con un cuchillo. Ennin retrocede rápidamente, pero tropieza con los adoquines irregulares de la acera y cae al suelo. Después de ser apuñalado, Ennin se levantó, logró dar 29 pasos por la acera buscando ayuda, y luego se desploma 57 segundos después, luchando por su vida. Posteriormente falleció a causa de las heridas.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. A fines de diciembre Una madre de 30 años fue acuchillada mortalmente en el ascensor de su edificio en El Bronx (NYC) en una aparente pelea vecinal sobre su perro, según informaron los fiscales. Además apuñalaron a turista canadiense en plena congestión navideña cerca de Times Sq en Midtown Manhattan.

