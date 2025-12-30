Pelea por perro llevó a apuñalamiento fatal entre vecinos en un ascensor en Nueva York

Shashamanie Thompson, madre de 30 años, fue apuñalada mortalmente en el ascensor de su edificio en El Bronx (NYC) en una aparente pelea vecinal sobre su perro, que solía estar en el pasillo, según informaron los fiscales.

Thompson fue acuchillada en el estómago y en el ojo izquierdo en edificio en Ogden Ave., cerca de la calle 167 Oeste en Highbridge, alrededor de las 10 p.m. del sábado, según la Policía de Nueva York.

Beyonce Johnson (24), vecina del piso de arriba de la víctima, y su novio, Saleh Ceesay (21), quien vive a unas 2 millas de distancia, fueron detenidos en el lugar de los hechos, y un día después ambos fueron acusados ​​de homicidio.

“Es una gran pérdida”, declaró el padre de la víctima, Mark Thompson, de 55 años, al Daily News el lunes. “Es un vacío enorme porque no hay nadie como ella. Era una persona única (…) Una luchadora. No se rendía. Para que le sucediera algo así, tuvieron que ser dos personas”. Su hijo de 9 años estaba pasando las fiestas navideñas con sus abuelos, quienes planeaban darle la nefasta noticia ayer.

“Ella tenía un perro en el pasillo”, declaró Johnson a la policía tras su arresto, según documentos judiciales. Los residentes se habían quejado a la administración del edificio por esta situación, añadió. Shashamanie finalmente encontró un nuevo hogar para el animal, pero la víctima se encontró con Johnson y Ceesay en el vestíbulo del edificio y su antigua disputa se reavivó, según las autoridades.

Después de que los tres subieran al ascensor, Johnson supuestamente sacó un cuchillo de su bolso y apuñaló a Thompson. La sospechosa estaba celebrando su 24to cumpleaños ese día. Ceesay fue acusado de sujetar a Thompson por el cuello y golpearla mientras ocurría el asesinato. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, a principios de este mes Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y un perro en una disputa por los ladridos del animal en Alto Manhattan (NYC) en 2023.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. Además, la violencia entre vecinos es constante en Nueva York.

En octubre Miguel Batiz (35) murió apuñalado repetidamente durante un enfrentamiento dentro de un edificio de apartamentos en El Bronx. También en ese condado en noviembre Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento.

En marzo el pandillero Quintin Green (24) fue sentenciado a 35 años tras las rejas por matar a tiros a Shatavia Walls, una ex testigo federal, en una pelea vecinal en Brooklyn (NYC) por fuegos artificiales ilegales. En enero Jasmin Thompson, joven de 20 años, fue arrestada como sospechosa de apuñalar fatalmente a una madre que estaba defendiendo a su hija en una supuesta trifulca vecinal afuera de un edificio en Staten Island (NYC).

A comienzos de 2024 un hombre de 73 años que padece una enfermedad mental fue quemado en Brooklyn (NYC) con gasolina por una vecina a la que le debía $100 dólares, deuda que ya le había pagado, según una hermana de la víctima. En mayo de 2024 una joven de 17 años fue acuchillada por una vecina quinceañera afuera de su edificio en El Bronx (NYC). En junio de ese año removieron de su cargo a Mark Grisanti, juez supremo del estado Nueva York que fue captado en un video empujando a un oficial de policía durante una pelea con vecinos por un puesto de estacionamiento.

En marzo de 2023 una pareja latina fue acusada de intento de homicidio tras el brutal ataque a su vecino en una supuesta disputa por un espacio de estacionamiento en Queens (NYC). En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda