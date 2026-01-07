Raúl Jiménez lidera triunfo del Fulham frente a un Chelsea en problemas

El Fulham profundizó este miércoles la crisis del Chelsea al imponerse por 2-1 en Craven Cottage, un resultado que aleja aún más al conjunto ‘blue’ de sus aspiraciones de clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones. El encuentro se disputó bajo la mirada del nuevo entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, quien asumirá oficialmente el cargo este jueves.

El equipo local se apoyó en el peso ofensivo del mexicano Raúl Jiménez, autor del primer gol con un certero remate de cabeza, y en el galés Harry Wilson, que marcó el tanto decisivo a nueve minutos del final. El Chelsea, en cambio, volvió a mostrar dificultades para sostener resultados positivos y acumula una sola victoria en sus últimos ocho partidos de la Premier League.

En el inicio del encuentro, el conjunto visitante intentó imponer una presión alta y un ritmo intenso, aunque sin generar ocasiones claras en jugada. Sus principales aproximaciones en la primera mitad llegaron a balón parado, con Enzo Fernández como principal generador de peligro a través de saques de esquina que exigieron intervenciones del portero alemán Bernd Leno y un remate al travesaño del brasileño Andrey Santos.

El partido cambió a los 22 minutos, cuando el español Marc Cucurella fue expulsado con tarjeta roja directa tras cometer falta sobre Wilson cuando el atacante se dirigía al área. A partir de ese momento, el Fulham asumió el control del juego, aunque un gol de Wilson fue anulado por el VAR antes del descanso por un fuera de juego previo de Jiménez.

La superioridad numérica terminó de reflejarse en el marcador a los 55 minutos, cuando Jiménez abrió la cuenta tras cabecear un centro del noruego Sander Berge, sumando así su quinto gol de la temporada. El delantero mexicano se impuso en el juego aéreo ante la defensa visitante y dejó sin opciones al guardameta Robert Sánchez.

El Chelsea logró reaccionar de manera puntual en el tramo final. A los 72 minutos, Liam Delap aprovechó un rebote tras un saque de esquina ejecutado por Pedro Neto para establecer el empate 1-1, en una de las pocas acciones ofensivas claras del conjunto visitante en la segunda mitad.

Sin embargo, la igualdad duró poco. El Fulham recuperó el dominio del partido y encontró el gol del triunfo a los 81 minutos, cuando Harry Wilson definió para sellar el 2-1 definitivo.

Con esta derrota, el Chelsea continúa fuera de los puestos de clasificación europea y deja a Rosenior un escenario complejo de cara a su debut oficial en el banquillo.

