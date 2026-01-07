Rubio explicó las tres fases para lograr la transición política en Venezuela: “No queremos que caiga en caos”

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, presentó ante el Congreso de su país la hoja de ruta diseñada para abordar la situación política y económica en Venezuela, una estrategia que está basada en una secuencia de intervención dividida en tres etapas: estabilización, recuperación y transición.

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, señaló Rubio, quien agregó que para lograrlo, será importante el uso de la presión económica como eje central de su influencia: “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”.

Asimismo, el secretario explicó que dos barcos más fueron incautados y que están a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que Venezuela tiene estancado.

¿Cómo serán manejados los ingresos del petróleo venezolano?

La estrategia incluye la comercialización de crudo venezolano bajo supervisión externa. Rubio detalló que se planea la toma de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios internacionales.

De acuerdo con el funcionario, el destino de estos recursos será auditado: “Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.

Fase 2 y 3: recuperación y apertura de Venezuela al mercado

La segunda etapa busca reinsertar a Venezuela en la economía global y fomentar la apertura comercial. Rubio precisó que la recuperación “consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”.

En el ámbito político, esta fase contempla un proceso de reconciliación nacional para que las fuerzas de oposición “puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”.

Finalmente, el plan concluirá, según Rubio, con la etapa de transición política, la cual se ejecutará de forma “solapada” con las fases anteriores.

