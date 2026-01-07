Demócratas desconfían de la operación en Venezuela mientras los republicanos celebran

Antes de la sesión informativa del Senado este miércoles sobre la operación que se llevó a cabo para capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, los legisladores demócratas cuestionaron la estrategia de la administración del presidente Donald Trump en Venezuela y presionaron para obtener más detalles, mientras gran parte de los republicanos aplaudieron la operación.

Algunos senadores del Partido Demócrata han señalado que tienen planeado presionar para una votación sobre los poderes de guerra esta semana para bloquear nuevas acciones militares en Venezuela.

Se tiene previsto, que el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, quien desde hace tiempo se ha mostrado escéptico ante las intervenciones militares, se una a ellos.

La Cámara de Representantes y el Senado han celebrado votaciones parecidas en los últimos meses, ninguna de ellas han tenido éxito.

Asimismo, Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, demócrata por Nueva York, no se sorprendió con una reunión informativa previa con los líderes del Congreso el lunes y expresó a la prensa que los funcionarios del gobierno “no tienen idea de cuáles serán los pasos 2 al 10”.

Otros demócratas cuestionaron la legalidad de la operación de extracción en Venezuela y han criticado el enfoque del mandatario republicano en el petróleo venezolano o su insinuación de que él “gobernará” el país suramericano.

“Si Donald Trump quiere gobernar un país, debería pensar en gobernar los Estados Unidos de América”, manifestó la senadora demócrata Tammy Duckworth por Illinois, informó CBS News.

Los republicanos, por su lado, han respaldado en gran medida a Trump, alegando que la operación militar fue legal y justificada. La mayoría además han manifestado su confianza en la estrategia del presidente.

John Thune, líder de la mayoría del Senado y republicano por Dakota del Sur, dijo a los medios de comunicación que confía en que existe un plan sobre cómo operará Estados Unidos en Venezuela, pero que “los próximos días serán clave” para verificar la “estructura del gobierno” y “qué tan dispuestos están a trabajar con Estados Unidos”.

En este sentido, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, apuntó: “Estamos a cargo de Venezuela”.

“Para quienes dicen que vamos a gobernar y ocupar Venezuela, no es así”, agregó Graham. “Vamos a fortalecer el país; por ahora, lo gobernamos”.

