Video: momento en el que ICE disparó a conductora en Minneapolis durante operativo migratorio

Nuevas imágenes han surgido en Minneapolis luego de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararan a una mujer en su automóvil el miércoles.

Un video de la escena publicado en las redes sociales muestra a oficiales de ICE deteniéndose frente a un grupo de autos estacionados en una calle suburbana.

En el material audiovisual se escucha a una mujer gritar: “¡Salgan de nuestro vecindario!”. Posteriormente, los agentes de ICE descienden de su camión y confrontan a una conductora cuyo vehículo bloqueaba el paso.

Las grabaciones registran la orden de los oficiales: “Señora, salga del auto, salga del auto, salga del maldito auto”.

Según el registro visual, el automóvil realizó un ligero movimiento de retroceso y luego comenzó a avanzar para alejarse. En ese lapso, que duró menos de tres segundos, se escucharon al menos tres disparos. Tras las detonaciones, el vehículo de la mujer se estrelló contra otro coche en la calle.

En el audio se perciben gritos de testigos, entre ellos un hombre que increpa a los agentes: “Amigo, cometiste un asesinato, ¿para qué?”.

¿Qué dijeron las autoridades de Minneapolis?

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó la versión oficial que sugería una posible autodefensa por parte de los agentes federales, calificando dicha postura como “tonterías”.

“Tengo un mensaje para ICE, para ICE: salgan de Minneapolis”, dijo el funcionario, quien además criticó el impacto de estas operaciones en la comunidad, afirmando que “lo que están haciendo es generar caos y desconfianza. Están destrozando familias”.

Frey aseguró que, tras revisar las imágenes, el comportamiento de los oficiales fue injustificado: “Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando gente, por lo que ya están tratando de presentar esto como una acción de autodefensa”, declaró el alcalde.

Por su parte, el senador demócrata por Arizona lamentó el trágico hecho, criticando al agente involucrado y al asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

“Lo que pasó es una desgracia y necesitamos una investigación de inmediato. Es claro que ese agente no tenía el entrenamiento adecuado, y eso es porque Stephen Miller está yendo a toda velocidad para contratar a la mayor cantidad de agentes posible“, apuntó.

