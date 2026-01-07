Agente de ICE dispara a muerte a mujer en Minneapolis durante operativo migratorio

Una mujer murió de un disparo de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, durante un operativo de inmigración en la ciudad.

Las autoridades de Minneapolis informaron este miércoles de un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales, mientras las fuentes locales aseguraron que una conductora que estaba observado a los agentes de ICE recibió un disparo en la cara.

NEW: Here is an eyewitness video of the shooting, posted by Daniel Suitor on Bsky. While it doesn't capture the actual moment itself (the shooting is blocked by the car), @TriciaOhio's claim below of an attempt to run down an officer already appears to be demonstrably false. https://t.co/AS6z11IyBG pic.twitter.com/HuWzsoHAcI — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) January 7, 2026

Los federales han estado llevando a cabo en los últimos días una importante operación de control de inmigración en la ciudad de Minnesota, relacionada en parte por las acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes.

Un video publicado se observó una gran presencia de los agentes federales, agentes locales, cinta amarilla policial y automóviles accidentados. El comandante Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., se encontraba en el grupo.

BREAKING: It appears that ICE just shot a woman in the face as she was driving away from them in Minneapolis, according to witnesses.



Things are spiraling fast in this country. This is so disturbing.pic.twitter.com/ZjX8hpxZ1Z — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 7, 2026

El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, publicó en X que estaba “al tanto de un tiroteo que involucró a un agente de ICE en 34th Street y Portland” antes de rechazar la presencia de ICE en Minneapolis.

I am aware of a shooting involving an ICE agent at 34th Street & Portland. The presence of federal immigration enforcement agents is causing chaos in our city. We’re demanding ICE to leave the city immediately. We stand rock solid with our immigrant and refugee communities. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

“La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad. Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato. Nos mantenemos firmes junto a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, escribió.

Por su parte, Tim Walz, gobernado demócrata de Minnesota, expresó que estaba tratando de establecer las circunstancias, informó The Guardian.

“Mi equipo de seguridad pública está recopilando información sobre un tiroteo relacionado con ICE esta mañana”, publicó en X. “Compartiremos información a medida que sepamos más. Mientras tanto, les pido a todos que mantengan la calma”.

My public safety team is working to gather information on an ICE related shooting this morning.



We will share information as we learn more. In the meantime, I ask folks to remain calm. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026

Un video publicado en línea mostró a dos vehículos que presuntamente chocaron. El airbag del volante de uno de ellos se había desplegado y parecía tener sangre.

En las imágenes en cuestión, se puede ver y escuchar a peatones soplando silbatos y gritándoles a los agentes federales, diciéndoles que se fueran a casa. Una mujer dijo haber hablado con uno de los testigos presenciales, quien le señaló que la persona baleada era una mujer que se escapó de los agentes federales.

“Le dispararon a través del parabrisas. Le dispararon en la cara”, manifestó la mujer.

Un reportero de MPR News, Jon Collins, publicó en Bluesky que los manifestantes detuvieron a los oficiales de ICE luego del tiroteo y fueron rociados con gas pimienta.

El ICE lanzó gases lacrimógenos contra muchas de las personas que conducían por el callejón, quedando atrapadas y fueron golpeadas con fuerza. Algunas personas recibieron atención médica.

Sigue leyendo:

•Noem participa en operativo de ICE en Minneapolis y captura a hispano acusado de asesinato

•Tim Walz se retira de elecciones en Minnesota mientras Trump lo señala por fraude

•ICE acusa a periodista de incitar a la violencia en medio de investigación por fraude en Minnesota