Agente de ICE dispara a muerte a mujer en Minneapolis durante operativo migratorio
Una mujer que estaba en su automóvil recibió un disparo en el rostro por parte de agentes federales en Minneapolis, mientras supuestamente trataba de escapar
Una mujer murió de un disparo de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, durante un operativo de inmigración en la ciudad.
Las autoridades de Minneapolis informaron este miércoles de un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales, mientras las fuentes locales aseguraron que una conductora que estaba observado a los agentes de ICE recibió un disparo en la cara.
Los federales han estado llevando a cabo en los últimos días una importante operación de control de inmigración en la ciudad de Minnesota, relacionada en parte por las acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes.
Un video publicado se observó una gran presencia de los agentes federales, agentes locales, cinta amarilla policial y automóviles accidentados. El comandante Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., se encontraba en el grupo.
El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, publicó en X que estaba “al tanto de un tiroteo que involucró a un agente de ICE en 34th Street y Portland” antes de rechazar la presencia de ICE en Minneapolis.
“La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad. Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato. Nos mantenemos firmes junto a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, escribió.
Por su parte, Tim Walz, gobernado demócrata de Minnesota, expresó que estaba tratando de establecer las circunstancias, informó The Guardian.
“Mi equipo de seguridad pública está recopilando información sobre un tiroteo relacionado con ICE esta mañana”, publicó en X. “Compartiremos información a medida que sepamos más. Mientras tanto, les pido a todos que mantengan la calma”.
Un video publicado en línea mostró a dos vehículos que presuntamente chocaron. El airbag del volante de uno de ellos se había desplegado y parecía tener sangre.
En las imágenes en cuestión, se puede ver y escuchar a peatones soplando silbatos y gritándoles a los agentes federales, diciéndoles que se fueran a casa. Una mujer dijo haber hablado con uno de los testigos presenciales, quien le señaló que la persona baleada era una mujer que se escapó de los agentes federales.
“Le dispararon a través del parabrisas. Le dispararon en la cara”, manifestó la mujer.
Un reportero de MPR News, Jon Collins, publicó en Bluesky que los manifestantes detuvieron a los oficiales de ICE luego del tiroteo y fueron rociados con gas pimienta.
El ICE lanzó gases lacrimógenos contra muchas de las personas que conducían por el callejón, quedando atrapadas y fueron golpeadas con fuerza. Algunas personas recibieron atención médica.
