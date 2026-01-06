Noem participa en operativo de ICE en Minneapolis y captura a hispano acusado de asesinato

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, participó este martes en un operativo de control migratorio de ICE en Minneapolis que culminó con el arresto de Tomás Espín Tapia, un inmigrante indocumentado de origen ecuatoriano buscado por un presunto asesinato en Ecuador, informó el DHS en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, el detenido tiene una orden de arresto vigente en Ecuador por asesinato y otra orden activa en Connecticut por agresión sexual. Además, registra condenas previas en Ecuador por robo y extorsión.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Espín Tapia ingresó a Estados Unidos el 23 de octubre de 2022 y posteriormente fue liberado durante la administración Biden.

El DHS precisó que un juez de inmigración emitió una orden final de deportación contra Espín Tapia el 28 de febrero de 2025, luego de que no se presentara a su audiencia migratoria correspondiente. Tras el operativo en Minneapolis, el hombre quedó bajo custodia de ICE.

“Bajo la presidencia de Trump, expondremos y exigiremos responsabilidades por el fraude y la criminalidad desenfrenados que ocurren en Minnesota”, declaró la secretaria Noem. “Otro asesino y depredador sexual fuera de las calles de Minneapolis gracias al ICE”, añadió, al referirse al arresto de Espín Tapia, a quien describió como un delincuente indocumentado con antecedentes graves.

Más de 1,000 arrestos en Minnesota

En el mismo comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que ha reforzado la presencia de las fuerzas del orden en Minnesota y que ya se han realizado más de 1,000 arrestos de personas supuestamente acusadas o condenadas por delitos graves, como asesinato, violación, abuso sexual infantil y pertenencia a pandillas.

Solo un día antes del operativo en el que participó Noem, más de 150 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Minneapolis, según la agencia.

Entre los casos mencionados por el DHS se incluyen personas de distintos países con condenas o acusaciones por delitos como homicidio, agresión sexual, violación, robo, secuestro, narcotráfico y violencia doméstica.

Las autoridades señalaron que muchos de estos individuos contaban con antecedentes penales previos o estaban siendo buscados por la justicia en otros estados o países.

El DHS subrayó que los arrestados permanecerán bajo custodia de ICE mientras avanzan sus respectivos procesos migratorios, y reiteró que estas operaciones, según la agencia, buscan retirar de las comunidades a personas que representan una amenaza para la seguridad pública.

