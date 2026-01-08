3 tarjetas de crédito que ofrecen 5% de reembolso en gasolina

Recibir reembolsos al pagar la gasolina del auto es el sueño de cualquier conductor. En Estados Unidos existen al menos tres tarjetas de crédito que te regresan el 5% del dinero gastado en una estación de servicio. Te contamos cuáles son y cómo operan.

El reembolso en gasolina funciona como un ahorro indirecto. En lugar de pagar el monto completo sin retorno, una parte del gasto regresa al usuario en forma de efectivo o puntos. Y si combinas la estrategia con autos que ahorran combustible, la estrategia resulta mucho mejor.

A lo largo del año, este beneficio puede traducirse en decenas o incluso cientos de dólares, especialmente para quienes conducen con frecuencia.

3 tarjetas de crédito que regresan el 5% del dinero en una gasolinería

1. Citi Custom Cash Card

La Citi Custom Cash Card, emitida por Citibank, es una de las opciones más atractivas para quienes buscan reembolso en efectivo.

Esta tarjeta ofrece 5% de reembolso en la categoría en la que más se gaste cada mes, con un límite de hasta $500 por ciclo de facturación. Las estaciones de servicio están incluidas dentro de las categorías elegibles, lo que permite que la gasolina genere el máximo retorno cuando es el principal gasto mensual.

2. Discover it Student Cash Back

La Discover it Student Cash Back, emitida por Discover, está pensada para estudiantes, pero también destaca por su programa de recompensas rotativas.

Ofrece 5% de reembolso en categorías que cambian cada trimestre, y la gasolina suele estar incluida al menos una vez al año. Durante esos períodos, los usuarios pueden obtener un alto retorno en sus cargas, siempre que activen la categoría y respeten el límite trimestral de gasto.

3. Wells Fargo Autograph Card

La Wells Fargo Autograph Card es una alternativa para quienes prefieren acumular puntos en lugar de reembolso directo.

Este plástico opera otorgando 3 puntos por dólar en estaciones de servicio, sin límite de gasto en esta categoría. Los puntos pueden canjearse por efectivo, viajes o créditos en el estado de cuenta, lo que la convierte en una opción flexible para el ahorro en combustible.

