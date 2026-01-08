Ana de la Reguera aborda el odio que recibió tras hablar de su romance con una mujer

Ana de la Reguera, hace algunas semanas en ‘Montse & Joe’, se sinceró sobre su vida amorosa y sorprendió a sus seguidores tras mencionar que había experimentado tener una relación con otra mujer, y luego de lo que atravesó en ese entonces fue algo que le recomendó a otras mujeres. Sin embargo, esta vez habló del rechazo y las críticas que recibió a través de las redes sociales luego de haber hablado de eso.

“¿Sabes lo que sí me dio mucha impresión? Es que me llegaron algunos comentarios de hate de gente así como de que ‘le gusta la papaya’. Yo dije: ‘Qué fuerte lo que viven realmente los gays’. Yo no tengo ningún problema y si alguien quiere creer que soy, que crean lo que quieran; la verdad es que me da igual. Pero sí dije: ‘Ah, wow, o sea, hay gente que todavía eso le molesta muchísimo’. Hay algo mal con ellos, ¿sabes?”, dijo en el programa “Todo para la Mujer”.

La actriz mencionó que parte del odio que recibe a través de las redes sociales se debe a que la sociedad no está conforme con aquellos que son homosexuales; sin embargo, prefirió mencionar que no está dispuesta a darle mayor prioridad a esa situación por quienes no compartan su postura, dado que ella jamás mencionó que no le gusten los hombres; todo lo contrario, solo fue una experiencia que tuvo con una mujer y ya.

“Porque, por lo general, la gente que odia a los gays, lo más seguro es que sean gays. Claro. Este, porque tienen un problema de… La verdad, yo no me puedo quejar del cariño de la gente y de la prensa; o sea, siempre me tratan súper bien y por uno, dos, tres comentarios no me voy a amargar la existencia”, explicó.

De la Reguera aprovechó para recordar la razón por la cual se registró esta polémica con ella y fue porque vio a una chica que le pareció físicamente atractiva y se dio la oportunidad de querer saber lo que se sentía, pero luego notó que en ese lugar no se sentía plena y decidió dejar las cosas con ella hasta ahí.

“Había una chava que me hacía guapísima y dije: ‘Pues voy a vivir la experiencia. Por la anécdota’. Me encantó, fue algo como que es lo que hablé… pero justamente me di cuenta que no podía, pues no era por ahí”, dijo durante la conversación.

