Ana de la Reguera revela que ha tenido una relación sentimental con una mujer

Ana de la Reguera, actriz de 48 años, ha estado en el centro de la atención en los últimos días por diversas razones. Además de su aparición en ‘La Casita’ de Bad Bunny durante el segundo concierto en la Ciudad de México, también ha generado controversia por descartar un posible romance con un cantante y por compartir una recomendación en el ámbito sexual.

La actriz también compartió una recomendación que llamó la atención. La actriz sugirió a las mujeres que no pierdan la oportunidad de explorar su sexualidad con otras mujeres. Destacó que la experiencia puede ser enriquecedora y que no tiene nada de malo conocerse mejor a uno mismo en ese ámbito. Sus palabras fueron vistas como un mensaje de apertura y libertad para quienes desean ver su lado más íntimo sin prejuicios.

“Yo sí he estado con una mujer y eso yo se lo recomiendo a todas las mujeres, porque creo que te conoces mucho a ti. En mi caso a mí me salió como una parte masculina que yo no conocía y me encantó”, reveló durante la entrevista a Montserrat Oliver.

La confusión generó interés entre sus fans y medios de comunicación, que buscan entender su vida personal: “Fue algo que de hecho me aconsejó mi hermana y yo se lo aconsejaría a todas las mujeres”.

Ana fue vista hace poco en un restaurante acompañada del cantante Eduardo Capetillo Jr., lo que desató rumores sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, ella aclaró que solo se trataba de una buena amistad. Cuando le preguntaron al respecto, se mostró algo nerviosa y explicó que usa una aplicación para conocer gente famosa y, en caso de que surja algo, “ligar”.

De la Reguera continúa siendo una figura que genera interés no solo por su talento actoral, sino también por su forma de expresarse y vivir su vida con libertad. Sus declaraciones y apariciones públicas demuestran que está dispuesta a seguir explorando nuevas facetas, tanto en su carrera como en su vida personal. La actriz sigue siendo un ejemplo de autenticidad para muchos de sus seguidores en México y Estados Unidos.

