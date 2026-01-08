Café Tacvba exige que retiren su música de Spotify y esta fue la respuesta

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, dio a conocer que el grupo solicitó formalmente a Universal Music México y Warner Music México que todo su catálogo musical sea retirado de Spotify, al considerar que dicha plataforma va en contra de la postura artística y los valores éticos que la banda defiende.

Mediante un video publicado en redes sociales, Albarrán señaló que la petición se formalizó a través de cartas dirigidas a ambas compañías discográficas, las cuales cuentan con los derechos de explotación del catálogo del grupo conforme a los contratos vigentes.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta tanto a Universal Music México como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify”, expresó.

El músico explicó que la decisión se basa en diversas razones, entre ellas las inversiones de la empresa en la industria armamentista, la difusión de publicidad relacionada con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) y un esquema de regalías que consideró inequitativo para los artistas.

De igual forma, Albarrán, de 58 años, manifestó su inquietud por el uso de inteligencia artificial dentro de la industria musical, al asegurar que esta práctica afecta a los músicos y vacía a la música de su dimensión social y cultural.

“No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizados para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”, afirmó, al tiempo que recalcó que la música debe servir para acompañar a los pueblos, fortalecerlos y conservar un carácter humano y social.

El vocalista de temas como “Eres” y “La Ingrata” añadió un llamado dirigido a los seguidores de Café Tacvba, invitándolos a reproducir su música en otras plataformas o incluso a dejar de usar el servicio de streaming.

“Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso y la violencia”, escribió.

Finalmente, Albarrán sostuvo que es necesario avanzar hacia un modelo más equitativo, en el que la música recupere su valor, su sentido y su capacidad de transmitir alegría, acompañamiento, esperanza y apoyo tanto a las personas como a las comunidades.

La respuesta de Spotify a los señalamientos de Rubén Albarrán

“Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify; la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas. Spotify es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes.

Nos enorgullece que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, y la realidad es que Spotify sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música. Constantemente pagamos el 70% de nuestros ingresos a los titulares de derechos. Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días”.

