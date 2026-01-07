Trump culpa a mujer abatida por ICE en Minneapolis de actuar de forma “desordenada”

El presidente Donald Trump responsabilizó a la mujer abatida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, al asegurar que se comportó de forma “muy desordenada” y que el agente actuó en defensa propia.

Trump señaló que observó el video del incidente y calificó lo ocurrido como “horrible”. En su declaración en Truth Social, sostuvo que una de las mujeres presentes “era, obviamente, una agitadora profesional”, mientras que la conductora del vehículo “obstruyó y se resistió” a los agentes durante el procedimiento, de acuerdo con su versión de los hechos.

Según el presidente, la mujer al volante que fue asesinada no solo se negó a colaborar, sino que “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE”, lo que habría provocado que el funcionario disparara su arma “en defensa propia”.

El mandatario no se refirió a la muerte de la mujer ni envió sus condolencias y, en cambio, sí lo hizo sobre el agente herido, al afirmar que, tras ver las imágenes, “cuesta creer que esté vivo”, aunque indicó que actualmente “se recupera en el hospital”.

Trump agregó que el caso “se está estudiando en su totalidad”.

La política del Departamento de Seguridad Nacional establece que los agentes, incluyendo los de ICE, no pueden disparar contra un vehículo en movimiento a menos que corran un riesgo grave de lesiones o muerte.

Culpa a la “izquierda radical”

En su mensaje, el presidente vinculó el incidente con lo que describió como un clima de hostilidad contra las fuerzas del orden. A su juicio, estos hechos ocurren porque “la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE”.

Trump defendió la labor de los funcionarios involucrados y aseguró que los agentes “solo intentan hacer su trabajo para conseguir un Estados Unidos seguro”.

Finalmente, el presidente hizo un llamado a “mantenerse firmes” y a “proteger a nuestros agentes del orden público” frente a lo que calificó como “un movimiento de violencia y odio de la izquierda radical”.

La versión del gobierno

Horas antes del mensaje de Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que la mujer cometió un supuesto “acto de terrorismo doméstico” al conducir su vehículo en medio de los agentes y defendió que estos actuaron para protegerse.

No obstante, videos difundidos en redes sociales muestran una secuencia distinta de los hechos.

En las imágenes se observa a la mujer dentro de una camioneta roja, rodeada por agentes de ICE que le ordenan descender del vehículo. Cuando intenta retirarse del lugar, uno de los oficiales dispara contra la ventanilla del conductor. Minutos después del disparo, el vehículo avanza unos metros y termina impactando contra otro automóvil estacionado en la misma calle.

Sigue leyendo:

•Noem participa en operativo de ICE en Minneapolis y captura a hispano acusado de asesinato

•Agente de ICE dispara a muerte a mujer en Minneapolis durante operativo migratorio

•Video: momento en el que ICE disparó a conductora en Minneapolis durante operativo migratorio