Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis: 37 años y sin vínculos con el operativo

La mujer que murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis tenía 37 años, era blanca y no figuraba como objetivo de ningún operativo de las fuerzas federales, según confirmaron este miércoles autoridades locales.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, afirmó que no existe ningún indicio de que la mujer estuviera siendo buscada por agencias de seguridad ni que formara parte de una investigación en curso.

De acuerdo con su relato, la mujer se encontraba dentro de su vehículo cuando los agentes realizaban un operativo en la zona.

O’Hara explicó que la mujer aparentemente quedó detenida en la calle debido a la presencia de los funcionarios federales, una situación que, según dijo, se ha repetido en distintos puntos del país durante operativos recientes.

“No hay nada que indique que esta mujer fuera un objetivo de aplicación de la ley”, subrayó el jefe policial.

La versión de Noem

La versión contrasta con lo dicho por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien sostuvo que la mujer cometió un “acto de terrorismo doméstico” al conducir su vehículo en medio de los agentes y aseguró que estos actuaron en defensa propia.

Esa versión fue rechazada de forma tajante por el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, quien calificó el argumento como falso y cuestionó públicamente la caracterización hecha por la funcionaria federal.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el incidente ocurrió mientras ICE ejecutaba un operativo en la ciudad y que un grupo de manifestantes intentó bloquear la actuación de los agentes.

Según ese comunicado, uno de los presentes habría utilizado el vehículo de la mujer para intentar embestir a un funcionario.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran otra secuencia de los hechos.

En las imágenes se observa a la mujer dentro de una camioneta roja, rodeada por agentes de ICE que le ordenan descender del vehículo. Cuando intenta retirarse del lugar, uno de los oficiales dispara contra la ventanilla del conductor.

Minutos después del disparo, el vehículo avanza unos metros y termina impactando contra otro automóvil estacionado en la misma calle.

