Cuti Romero se harta y tira mensaje contra directiva del Tottenham

Cristian el ‘Cuti’ Romero, defensa del Tottenham Hotspur, criticó a la directiva del club después de la derrota contra el Bournemouth y la acusó de no dar la cara y de solo hacerlo para contar mentiras.

El Tottenham perdió este miércoles contra el Bournemouth en el minuto 95 y solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos de Premier League, lo que les deja decimocuartos en la tabla.

Tras la derrota, varios jugadores del Tottenham se encararon con aficionados que viajaron a Bournemouth y el ‘Cuti’ salió a hablar en sus redes sociales.

“Nos disculpamos con los aficionados que nos seguís a todas parte y que siempre estáis ahí y siempre lo estaréis. Somos los responsables, no hay dudas de ello, pero siempre daremos la cara y trataremos de darle la vuelta a la situación, por nosotros y por el club”.

“Hay veces en la que otra gente debería de dar la cara y hablar, pero no lo hacen y lleva ya pasando muchos años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para contar mentiras”, dijo Romero.

Minutos después de esta primera publicación, el defensa argentino la editó para borrar el contar mentiras.

Hace un año, Romero ya criticó a los dirigentes del Tottenham al decir en una entrevista después de una derrota contra el Chelsea que siempre que perdían se ponía el foco en los jugadores y el entrenador, pero nunca en los verdaderos culpables.

Tottenham más cerca del descenso de la Premier League

El Tottenham tiene tres partidos consecutivos sin victoria y con 13 puntos de ventaja sobre la zona de descenso de la Premier League.

La presión sobre Thomas Frank ha empezado a recaer con más fuerza ante la falta de resultados en la primera división.

Los aficionados de Tottenham están cada vez más descontentos con el estilo de juego pragmático bajo Frank, quien llegó en la pretemporada en reemplazo de Ange Postecoglou tras desvincularse de Brentford, otro club de la Premier.

Postecoglou llevó al Tottenham al título de la Liga Europa —y por lo tanto de vuelta a la Liga de Campeones— pero el 17º lugar en la liga provocó que perdiera su trabajo.

Sigue leyendo:

– Deco confirma que el Barça cerrará la cesión de Joao Cancelo en los próximos días

– Manchester United no levanta cabeza: empate 2-2 ante Burnley tras la salida de Amorim

– Raúl Jiménez lidera triunfo del Fulham frente a un Chelsea en problemas