Deco confirma que el Barça cerrará la cesión de Joao Cancelo en los próximos días

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, restó gravedad a la lesión sufrida por el guardameta Marc-André ter Stegen y adelantó que el club azulgrana espera concretar en los próximos días la cesión del lateral portugués Joao Cancelo, actualmente en las filas del Al-Hilal saudí.

Ter Stegen abandonó la concentración del Barça en Yeda para regresar a la capital catalana, donde este miércoles se somete a pruebas médicas en la rodilla derecha. Al respecto, Deco explicó, en declaraciones a Movistar+, que el internacional alemán no presenta una dolencia de consideración.

“Ha decidido volver a Barcelona para verse con su médico y, por suerte, no se trata de nada importante”, señaló el responsable deportivo minutos antes de la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic Club.

Deco evitó pronunciarse sobre una posible salida del portero en el mercado invernal y se limitó a subrayar que Ter Stegen sigue siendo jugador del club. “Es nuestro futbolista y estaba aquí con el grupo como uno más”, afirmó.

En cuanto al mercado, el dirigente confirmó que el Barcelona trabaja para cerrar la incorporación de Joao Cancelo en calidad de cedido, con el objetivo de cubrir la baja de larga duración del central Andreas Christensen. “Confiamos en que se pueda concretar. Aún no ha pasado las pruebas médicas, pero esperamos que llegue pronto a Barcelona”, concluyó.

