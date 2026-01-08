Dos personas resultan heridas por disparos de agentes federales en Portland

Dos personas resultaron heridas este jueves por disparos de agentes federales en un vecindario residencial de Portland, Oregón, en un incidente que ya es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y que provocó un llamado del alcalde de la ciudad para suspender las operaciones migratorias federales.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 2:20 de la tarde en Southeast Main Street. Minutos después, la Policía de Portland acudió al lugar tras recibir reportes de personas solicitando ayuda y halló a un hombre y una mujer con aparentes heridas de bala.

La autoridad local confirmó que agentes federales estuvieron involucrados, aunque aclaró que la policía municipal no participó en el operativo ni en el uso de la fuerza.

Según la ciudad, los propios agentes que intervinieron prestaron los primeros auxilios a los heridos y utilizaron torniquetes antes de que ambos fueran trasladados a un hospital. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

El FBI confirmó que asumió la investigación del caso, al precisar que el tiroteo ocurrió alrededor de las 2:15 p.m. cerca de la cuadra 10000 de Main Street y que en el operativo participaron agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza, aunque después borraron la publicación.

El alcalde pide sacar a ICE

Horas después del incidente, el alcalde de Portland, Keith Wilson, exigió que se detengan las operaciones de ICE en la ciudad hasta que se complete una investigación exhaustiva. El funcionario señaló que los hechos ocurrieron en el vecindario de Hazelwood y advirtió sobre el impacto del despliegue federal en comunidades residenciales.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las protecciones constitucionales se erosionan y el derramamiento de sangre aumenta”, afirmó Wilson, quien también pidió a la población responder con calma y rechazó que la ciudad sea tratada como un “campo de entrenamiento para agentes militarizados”.

El fiscal de distrito del condado de Multnomah, Nathan Vásquez, aseguró que su oficina está monitoreando el proceso para garantizar la preservación de la evidencia y el esclarecimiento completo de lo ocurrido.

“Esperamos poder obtener todos los hechos sobre lo que ocurrió aquí hoy”, señaló cerca del hospital al que fueron trasladadas las víctimas.

La versión del gobierno federal

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la portavoz Tricia McLaughlin indicó que uno de los agentes federales disparó al considerar que su vida estaba en riesgo.

Según esa versión, los agentes realizaban una detención vehicular selectiva relacionada con un inmigrante indocumentado venezolano presuntamente vinculado a la red criminal Tren de Aragua y a un tiroteo previo en la ciudad.

La funcionaria sostuvo que, al identificarse los agentes, el conductor habría intentado atropellarlos con el vehículo, lo que motivó el uso del arma de fuego. Tras los disparos, el conductor y su acompañante huyeron del lugar.

Las autoridades federales señalaron que la situación sigue en desarrollo y que se difundirá más información conforme avance la investigación.

El hecho se produce apenas un día después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Good en Minneapolis, un caso que desencadenó protestas y fuertes críticas contra las agencias federales de inmigración.

Sigue leyendo:

Mujer asesinada por agente de ICE estaba cuidando a sus vecinos, según funcionarios locales

Cientos de personas protestan en Nueva York por mujer baleada por ICE en Minnesota

Vance: El agente de ICE que mató a la mujer en Minneapolis goza de “inmunidad absoluta”