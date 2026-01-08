Estadounidense es liberada tras permanecer casi un mes en custodia de ICE

Una mujer de origen hispano identificada como Dulce Consuelo Díaz Morales, de 22 años, fue puesta en libertad tras permanecer 25 días detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La joven, quien afirma ser ciudadana estadounidense por nacimiento, fue trasladada por diversas instalaciones federales en Louisiana y Texas antes de su excarcelación.

El arresto ocurrió el 14 de diciembre en Baltimore, y según el testimonio de su hermana, Sirley, ambas regresaban de un establecimiento de comida rápida cuando agentes migratorios interceptaron el vehículo.

“Les decíamos repetidamente que Dulce era de aquí, de Estados Unidos, y no les dieron ninguna explicación de por qué se la llevaban”, indicó su familiar durante una comparecencia ante la prensa.

Argumentos de la defensa de Morales

Tras su detención, la defensa de Díaz Morales presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Maryland. El juez Brendan Hurson emitió una orden para impedir su deportación inmediata mientras se esclarecía su estatus legal.

La abogada de la joven, Victoria Slatton, sostiene que Díaz Morales nació en un hospital de Laurel, Maryland, y posee documentación que lo respalda. “Es un hecho indiscutible que nació dentro de los Estados Unidos. He visto su certificado de nacimiento. Tenemos registros de vacunación“, afirmó Slatton.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega dicha condición. Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, declaró que la joven “no proporcionó un certificado de nacimiento estadounidense válido ni ninguna prueba que respalde su afirmación de que es ciudadana de los EE. UU.”

Proceso legal de Díaz se mantiene en pie

Además, el organismo señaló que, en un encuentro previo en la frontera con México en 2023, la joven se identificó como ciudadana mexicana.

A pesar de su liberación, el proceso de deportación contra Díaz Morales permanece activo. Su representante legal enfatizó que la salida del centro de detención no concluye el litigio.

“Quiero ser cuidadosa aquí porque esto no es una victoria total”, expresó Slatton. “Su caso no ha sido terminado. También sigue siendo una tragedia que estuviera detenida durante 25 días miserables”.

