Golden Globes 2026: estos serán los presentadores de la ceremonia

Este domingo 11 de enero se celebrará la edición número 83 de los Golden Globes. Con esta premiación continúa la temporada de premios y con ella se podrá tener un panorama más claro de lo que podrían ser los nominados a los premios Oscar de este año.

Días antes de la ceremonia se ha confirmado la lista de personalidades que subirán al escenario de los Golden Globes 2026 para presentar algunas de las categorías. Como es costumbre, las categorías serán presentadas por artistas de gran trayectoria en cine y televisión, muchos de ellos con trabajos muy comentados durante el 2025. Sin embargo, la presentación del programa estará a cargo de la comediante Nikki Glaser por segundo año consecutivo.

La lista oficial está conformada por: Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Charli xcx, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, George Clooney, Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jason Bateman, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Julia Roberts, Justin Hartley, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Kevin Bacon, Kevin Hart, Kyra Sedgwick, Lalisa Manobal, Luke Grimes, Macaulay Culkin, Marlon Wayans, Melissa McCarthy, Mila Kunis, Miley Cyrus, Minnie Driver, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Sean Hayes, Snoop Dogg, Wanda Sykes, Will Arnett y Zoë Kravitz.

La ceremonia se transmitirá por CBS y Paramount+ entre las 8:00 p. m. y las 11:00 p. m., hora del Este.

Este año, las nominaciones a los Golden Globes son lideradas por la película de Paul Thomas Anderson, ‘One Battle After Another’, y por la serie original de HBO ‘The White Lotus’.

En la edición de este año también se reconocerá la carrera de otras personalidades no nominadas. Helen Mirren y Sarah Jessica Parker serán reconocidas con el Premio Cecil B. DeMille y el Premio Carol Burnett, respectivamente.

Sigue leyendo:

• Kristen Stewart querría dirigir un remake de ‘Crepúsculo’

• Netflix renueva ‘Emily in Paris’ para una sexta temporada

• Confirman segunda parte de ‘The Housemaid’ con Sydney Sweeney como protagonista