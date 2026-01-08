Inter Miami anuncia al brasileño Micael dos Santos como cuarto refuerzo

Inter Miami sigue esculpiendo una nueva plantilla tras coronarse en la MLS. El conjunto de Florida anunció el pasado miércoles su cuarta incorporación para reforzar el equipo. Se trata del defensor central brasileño Micael dos Santos.

Dos Santos llega proveniente del Palmeiras de Brasil en calidad de préstamo con una opción de compra al finalizar la temporada 2026.

“El Inter Miami CF anunció hoy que ha fichado al defensa central brasileño Micael dos Santos del Campeonato Brasileño Serie A, equipo SE Palmeiras, en préstamo hasta la conclusión de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), con una opción de hacer que la transferencia sea permanente al concluir el préstamo”, informaron en un comunicado.

Bem-vindo à sua nova família, Micael 👋🇧🇷



More info here: https://t.co/qE4Oa8Ogtu pic.twitter.com/Z9VdErWrlv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 7, 2026

El defensor zurdo aterriza en Miami tras una temporada 2025 en la que Palmeiras dominó la escena mundial. El futbolista de 25 años jugó 28 encuentros y registró una asistencia en todas las competiciones.

La MLS no le es desconocida. Enfrentó al Inter Miami en el pasado Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. Se vieron las caras en la fase de grupos en un encuentro que quedó igualado a dos goles.

En 2022 firmó con Houston Dynamo en calidad de préstamo para jugar en la filial. Antes de la temporada 2023 de la MLS, logró un acuerdo permanente con Houston, donde pasó a hacer 80 apariciones y marcar tres goles en todas las competiciones durante dos temporadas.

Posteriormente, se marchó a Palmeiras en 2025 y se convirtió en la transferencia más grande en la historia del Houston Dynamo FC.

Se trata de la cuarta incorporación del Inter Miami en las últimas semanas para la nueva temporada de la MLS, que contará con entrenamientos de preparación en Sudamérica.

Todas las contrataciones han sido en la línea defensiva. El primero en legar fue el exjugador del Real Madrid, Sergio Reguilón. El español será el reemplazante de Jordi Alba.

Recientemente, se anunció la contratación del lateral derecho Facundo Mura. El argentino de 26 años será el sustituto Marcelo Weigandt. Por último, la portería también fue reforzada con la llegada de Dayne St. Clair., exarquero de Minnesota United.



