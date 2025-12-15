Inter Miami contrata al exjugador del Real Madrid Sergio Reguilón hasta 2027

Este lunes el Inter Miami anunció el reemplazo de Jordi Alba en el lateral izquierdo. El conjunto de Las Garzas comunicó la contratación del exjugador del Real Madrid, Sergio Reguilón hasta 2027.

El conjunto de Miami informó que el defensor español tiene opción a extender un año su contrato hasta diciembre de 2028. La contratación llega después de la salida de Jordi Alba. Se trata del primer fichaje de la franquicia tras conquistar la MLS Cup.

En el comunicado donde se anuncia el fichaje, Reguilón regaló unas declaraciones en las que no ocultó su alegría por el fichaje con el que busca relanzar su carrera a los 28 años.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas de la manera correcta, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo”, dijo.

“Mi objetivo es seguir ganando, ir tras los trofeos que nos faltan y ganar todo aquí”, añadió el nuevo socio de Messi para la defensa, que usará el dorsal número 3.

Antes de fichar por el Inter Miami, Sergio Reguilón estaba sin equipo tras finalizar su vínculo con el Tottenham Hotspur a comienzos de ese año. El defensor llega como agente libre, por lo que el club estadounidense no pagó dinero por su traspaso.

Reguilón, de 28 años, se une al Inter Miami después de su desempeño en España y en la Premier League de Inglaterra. El defensor jugó para equipos como Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid.

En Inglaterra jugó para el Manchester United, Tottenham Hotspur y Brentford FC. Reguilón ha disputado competiciones como la Champions League, Mundial de Clubes y UEFA Europa League, de esta última salió campeón con el Atlético.

En total ha tenido más de 260 apariciones, con 81 en la Premier League y 56 en LaLiga. A escala internacional, Reguilón ha ganado seis partidos con la selección mayor de España, incluyendo tres apariciones en la Liga de Naciones de la UEFA en 2020 y una clasificación para la Copa Mundial de la FIFA en 2021.



Sigue leyendo:

· Messi hace historia al ganar MVP de la MLS por segundo año consecutivo

· Messi tras ganar MVP de la MLS: “Hemos hecho historia”

· Locura por Messi en India: El astro argentino tuvo un multitudinario recibimiento en Calcuta