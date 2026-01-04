¿Quiénes son Facundo Mura y Dayne St. Clair, los nuevos fichajes del Inter Miami?

Tras coronarse como campeones de la MLS, el Inter Miami planifica su siguiente campaña con nuevas contrataciones. El conjunto rosa anunció par de contrataciones en uno de sus puntos débiles: la defensa.

Facundo Mura, argentino y lateral derecho de Racing Club, llegó a Miami como agente libre con un contrato hasta junio de 2029.

Facundo Mura ya está en Miami 👋 pic.twitter.com/MglqXYKhUO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 3, 2026

Este domingo, el Inter Miami también anunció su tercera contratación para la temporada 2026. Se trata del guardameta Dayne St. Clair.

St. Clair llega siendo el Mejor Portero de la MLS 2025 y firmó como agente libre proveniente de Minnesota United por una temporada con opción a extender una campaña adicional.

Welcoming the 2025 MLS Goalkeeper of the Year, Dayne St. Clair, to Miami ✨🏝️



➥ https://t.co/h9n29kr3S2 pic.twitter.com/TkYoxViKAI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 4, 2026

¿Quién es Facundo Mura?

Facundo Mura nació el 24 de marzo de 1999, General Roca, Río Negro, Argentina. Debutó en Estudiantes de La Plata en 2019. Dos años después fue cedido a Colón, donde gano la Copa de la Liga.

En 2022 llegó a Racing Club. Ahí jugó más de 140’partidos y ganó dos títulos, incluyendo la Copa Sudamericana 2024. El argentino de 26 años llega para reemplazar a Marcelo Weigandt.

¿Quién es Dayne St. Clair?

Dayne St. Clair nació en Canadá. Tiene 28 años y es uno de los arqueros más consistentes de los últimos años. Fue elegido Portero del Año de la MLS 2025.

Comenzó su carrera en Ontario de forma amateur antes de unirse a la Universidad de Maryland en 2015. Estuvo por cuatro temporadas y luego fue elegido como la séptima selección general en el Superdraft de la MLS 2019 por el Minnesota United.

También es internacional con Canadá. Debutó en 2021 en un partido de clasificación de la Copa del Mundo de la Concacaf. Lo hizo dejando el arco en cero en la victoria por siete goles ante Aruba.

Hasta la fecha, ha hecho 18 apariciones para el equipo nacional senior de Canadá y es posible que sea convocado para el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.



