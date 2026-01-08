Joven hispano falleció en choque en Connecticut; auto había sido robado en NJ

Oliver Armando Cruz Ortiz, joven de 20 años, pereció en un accidente de tránsito en Route 8 en Shelton, Connecticut, anunció la Policía Estatal (CSP) ayer.

La información preliminar indica que un Infiniti Q50 viajaba en dirección norte por un carril desconocido cuando, por razones desconocidas, se salió de la carretera, chocó contra un poste de alumbrado público y una señal de metal antes de volcarse a plena luz del día.

Agentes de la División I de Bethany fueron alertados alrededor de las 9 a.m. del lunes sobre un accidente de un solo vehículo en cerca de la salida 12A en Shelton. La policía estatal también informó que el dueño del vehículo lo había reportado como robado a la policía de Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, antes de la colisión, señaló Patch.com.

Cruz Ortiz, residente de Bridgeport, iba al volante y fue declarado muerto en el lugar del accidente por personal de los servicios de emergencia. El incidente continúa bajo investigación y se solicita a cualquier persona que tenga información comunicarse con el agente Patrick Miko de la División I por teléfono al (203) 393-4200 o por correo electrónico a Patrick.Miko@ct.gov

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En noviembre Randy Colón (24) fue arrestado como sospechoso de haber atropellado fatalmente con un auto robado a Peter Morris, veterano militar de 80 años, en Long Island (NY).