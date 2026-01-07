205 muertos en accidentes viales en Nueva York: balance “optimista” de 2025

205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representa una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos recién publicados del Departamento de Transporte (DOT).

Este retroceso en las muertes ocurrió durante el último año de la administración del alcalde Eric Adams. La recién nombrada vicealcaldesa de operaciones de Zohran Mamdani, Julia Kerson, atribuyó la disminución al diseño de las calles y al control del tráfico, y declaró el viernes que su oficina continuaría con esta tendencia, reseñó Daily News.

“Ningún neoyorquino debería perder la vida caminando, conduciendo o andando en bicicleta en nuestra ciudad”, dijo Kerson. “Vision Cero ha demostrado que las decisiones que tomamos -cómo diseñamos nuestras calles y cómo aplicamos las leyes de tránsito- salvan vidas”, agregó, haciendo referencia a la iniciativa de la era de Bill De Blasio, continuada por Adams, para eliminar las muertes por accidentes de tránsito.

“Vision Zero” (Visión Cero) fue plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante 2025. “El año pasado fue el año más seguro registrado, con la menor cantidad de muertes por accidentes de tránsito desde que se tienen registros en 1910”, añadió Kerson. “Pero una vida perdida es una vida de muchas”.

Kerson prometió que la administración de Mamdani “redoblará los esfuerzos en el rediseño de calles, carriles bici protegidos y carriles bus protegidos que hagan que nuestras calles sean más seguras y mejores para todos”.

La cifra de 2025 fue muy parecida al año más seguro registrado anteriormente (2018), cuando 206 personas murieron en accidentes de tránsito. La mayor reducción de muertes el año pasado se produjo entre los ocupantes de vehículos motorizados, que disminuyeron de 52 personas en 2024 a 31 en 2025.

Las muertes de peatones bajaron de 122 en 2024 a 111 en 2025. Veintiún motociclistas perecieron el año pasado, frente a 31 en 2024, y las muertes en ciclomotores disminuyeron de 19 en 2024 a 15 en 2025.

Las fatalidades de pedalistas también disminuyeron de 23 en 2024 a 20 en 2025, aunque las muertes en bicicletas eléctricas continuaron superando a las de bicicletas tradicionales.

Cuatro pedalistas murieron en bicicletas tradicionales el año pasado, mientras que 16 ciclistas fallecieron en bicicletas eléctricas, una tendencia persistente en las fatalidades en vehículos de dos ruedas. En octubre entró en vigor un límite de velocidad de 15 mph (24 kmh) para las bicicletas eléctricas en toda la ciudad, pero los datos no permitieron determinar de inmediato si esto tuvo algún efecto en el número de víctimas mortales.

Además de las muertes, las lesiones relacionadas con el tráfico también han disminuido. Los datos sobre heridos tienen un retraso de aproximadamente dos semanas, según informó un portavoz del DOT el viernes, pero se prevé una disminución del 8% en comparación con 2024.

Los accidentes de tráfico mortales han sido un problema recurrente en la historia de la metrópolis. En 1910, el primer año en que la ciudad de Nueva York registró las muertes por accidentes de tráfico, 332 personas perdieron la vida, según datos municipales. Estas cifras aumentaron a medida que los automóviles se hicieron más comunes, con 880 personas fallecidas en accidentes de tráfico en 1940. En 2013, el año anterior al inicio de la iniciativa Vision Zero, 299 personas perecieron en accidentes viales.

Comienzo preocupante de 2026

Apenas la madrugada del 1 de enero al menos dos hispanos perdieron la vida arrollados en NYC: Elvin Sánchez, viudo de 68 años, murió en el hospital por las lesiones que sufrió al ser golpeado en Brooklyn por un auto que huyó. Más tarde ese mismo día Anselm Okeke, de 70 años, admitió haberlo atropellado.

Además el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua (25) murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado.

Al día siguiente, el 2 de enero, Gerardo Ávila, anciano de 90 años, y la niña Anheli Vásquez (6) perecieron tras un aparatoso accidente automovilístico en Staten Island (NYC) a plena luz del día. La esposa de él resultó gravemente herida.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.