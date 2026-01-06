Doble tragedia dominicana en Nueva York: niña y anciano mueren en choque

Gerardo Ávila, anciano de 90 años, y la niña Anheli Vásquez (6) murieron tras un aparatoso accidente automovilístico en Staten Island (NYC) a plena luz del día.

Las dos víctimas eran tan cercanas que la niña consideraba “abuelos” a Ávila y su esposa, declaró su mamá, Marlene Trinidad, al Daily News. “Hoy, domingo, vuelvo a casa y no tengo a mi princesa conmigo (…) Me siento muy, muy, muy mal… Tengo el corazón roto”.

Anheli viajaba en una camioneta Honda con Ávila y su esposa Perla (70), quien conducía hacia el sur por Forest Hill Road cuando chocaron con un Audi Q5 que giraba a la izquierda desde Rockland Ave. en New Springville, alrededor de las 10 de la mañana del viernes 2 de enero, según la Policía de Nueva York. Los tres se dirigían a una cita de quimioterapia para Ávila, a quien recientemente le habían diagnosticado mieloma múltiple.

Ávila falleció en el hospital poco después del accidente. Él y su esposa Perla, quien resultó herida pero se espera que sobreviva, estaban cuidando a Anheli, como solían hacer, dijo su madre. La niña, nacida en Nueva York, murió la mañana del domingo, 48 horas después del accidente. Nunca despertó, pero su madre siempre estuvo a su lado en Staten Island University North Hospital.

“Llegué (al hospital) cuando me llamaron y me fui hoy. Nunca me separé de ella. Todo el tiempo estuve a su lado”, dijo. Ahora, además de llorar la muerte de su hija, carga con el peso de pagar su funeral. “Soy de República Dominicana. No tenía ni idea de lo caro que era un funeral aquí”, declaró. Su familia ha creado una página en GoFundMe para ayudar con los gastos.

Avila emigró a Estados Unidos desde República Dominicana en la década de 1980. Trabajó en el Sea View Hospital Rehabilitation Center & Home antes de jubilarse y fue miembro activo de una iglesia pentecostal durante mucho tiempo. Su familia también ha creado una página en GoFundMe para ayudar a pagar el funeral de Gerardo y los gastos médicos de Perla.

El hombre no identificado de 50 años que conducía el Audi sufrió heridas leves y fue trasladado al mismo hospital que Anheli y Ávila. No se han realizado arrestos, mientras la policía continúa investigando la causa del accidente. La intersección donde ocurrió esta colisión fue rebautizada en 2008 como “Brianna Gabrielle Gioia Corner”, en honor a una joven de 20 años que falleció en un accidente en ese mismo lugar.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La madrugada del 1 de enero el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado. Fue uno de los primeros accidentes viales mortales en la ciudad en 2026.

El mes pasado 4 mujeres mayores murieron en accidentes viales alrededor de NYC en pocos días. En noviembre un caminante de 68 años murió atropellado por una motocicleta scooter mientras cruzaba una calle en Queens (NYC). A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de 2025 (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.