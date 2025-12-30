Joven robó $16 millones de dólares en atraco digital a unas 100 víctimas desde Nueva York: acusación

Ronald Spektor, un joven de 23 años que aún vivía casa de su padre en Brosoklyn (NYC), fue arrestado como sospechoso de haber robado $16 millones de dólares en criptomonedas a decenas de personas, utilizando los fondos para apostar y alardeando descaradamente del asombroso robo digital en internet, según informaron los fiscales.

Spektor supuestamente estafó a unas 100 víctimas, incluyendo policías y madres solteras, robándoles sus ahorros con un esquema que operaba desde la casa de su padre en Sheepshead Bay, según el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González.

“Esto no fue diferente a que alguien les robara, literalmente les robó todo lo que tenían. Es desgarrador”, dijo Gonzalez en una conferencia de prensa. El supuesto ladrón contactó a las víctimas en todo el país haciéndose pasar por un representante de la empresa de intercambio de criptomonedas Coinbase, y afirmando que su dinero estaba en riesgo por un hacker.

Según los fiscales, Spektor había pasado meses recorriendo Estados Unidos en autobuses Greyhound antes de regresar a su casa y ser arrestado. El joven estafador convenció a sus víctimas, incluyendo personas en Virginia, California y Pensilvania, para que transfirieran el dinero digital a una billetera en línea diferente a la que él tenía acceso secreto, indicó New York Post.

Luego Spektor supuestamente vació esas billeteras, blanqueó el dinero y gastó millones de dólares en apuestas, antes de alardear de ello en internet con el nombre de usuario @lolimfeelingevil, según los fiscales. “Supuestamente engañó a muchas personas desprevenidas para que transfirieran los ahorros de toda su vida a billeteras que él controlaba, despilfarró su dinero ganado con tanto esfuerzo en apuestas en línea y luego se jactó de sus exitosos robos”, dijo González en un comunicado de prensa.

Spektor también administraba un canal en la aplicación de mensajería Telegram llamado “Blockchain enemies” (Enemigos de Blockchain), donde supuestamente se jactaba de sus estafas y admitía haber perdido $6 millones de dólares en criptomonedas apostando, según los fiscales.

El presunto ladrón de criptomonedas fue arrestado el 3 de diciembre y se declaró “no culpable” de hurto mayor y lavado de dinero en primer grado. En una audiencia el viernes 19, los fiscales pidieron al juez que aumentara la fianza de Spektor tras enterarse de que supuestamente estaba planeando una “fuga” a países como México, Canadá o Georgia.

“Tomó medidas concretas para llevarlo a cabo, incluyendo el envío de $600,000 dólares en criptomonedas a una persona en Georgia”, dijo la fiscal adjunta Alona Katz en la audiencia. Los fiscales declararon que se enteraron del supuesto plan de fuga de Spektor al recuperar un nuevo teléfono celular que le pertenecía, gracias a una orden de registro, y encontrar mensajes de texto al respecto. Por ello el juez Danny Chun del Tribunal Supremo de Brooklyn accedió a aumentar la fianza a $2,5 millones de dólares.

Aunque su nombre no se mencionó en el tribunal, el padre de Spektor también es un “sospechoso activo” en la investigación debido a una “riqueza inexplicable” que podría estar relacionada con la estafa de criptomonedas, según los fiscales.

Spektor deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 6 de enero de 2026. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Esquema de estafa digital con criptomonedas. Crédito: Brooklyn District Attorney’s Office, NY | Cortesía

A principios de este mes cinco funcionarios de varias compañías de carga en el Aeropuerto JFK -el principal de Nueva York- fueron acusados ​​de sobornar a un alto empleado de Delta Airlines con más de $250,000 dólares en efectivo durante cinco años, además de viajes a Las Vegas y Atlantic City, para mantener sus lucrativos contratos, informó la Fiscalía General del Estado de Nueva York.

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.