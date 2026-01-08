NFL y Chiefs monitorean acusaciones de violencia doméstica vinculadas a Rashee Rice

Los Kansas City Chiefs confirmaron la noche del miércoles que están al tanto de las acusaciones de violencia doméstica difundidas en redes sociales por una mujer identificada como la expareja del receptor abierto Rashee Rice, y señalaron que el caso ya fue comunicado a la NFL.

“El club está al tanto de las acusaciones en las redes sociales y está en comunicación con la National Football League. No tenemos más comentarios por ahora”, indicó la franquicia en un breve comunicado oficial.

La mujer, identificada como Nichole Jones, quien tiene dos hijos con el jugador, publicó en su cuenta de Instagram imágenes en las que se observan presuntos moretones y heridas en distintas partes de su cuerpo. En la publicación, Jones aseguró haber sido víctima de abusos durante varios años, aunque no mencionó de manera directa el nombre de Rice ni de otra persona. No obstante, señaló que el presunto agresor es el padre de sus hijos. En el mismo sentido, los Chiefs tampoco confirmaron de forma explícita que las acusaciones estén relacionadas con el receptor.

Hasta la noche del miércoles, Jones no había presentado una denuncia formal por violencia doméstica ante las autoridades de Overland Park, Kansas, ni en Dallas, las dos ciudades que mencionó en su publicación como escenarios de los supuestos hechos.

El nombre de Rice ya había estado ligado a problemas legales durante el último año. En julio, el jugador fue sentenciado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional por su participación en un accidente múltiple ocurrido en Dallas durante la pretemporada de 2024, que dejó a varias personas heridas. El receptor, de 25 años, se declaró culpable de dos cargos graves de tercer grado: colisión con lesiones corporales graves y carreras en una autopista que causaron lesiones. Recibió una resolución aplazada, por lo que el caso será desestimado si cumple con las condiciones de su libertad condicional.

