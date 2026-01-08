Nueva York cuenta con dos campos de golf entre los 10 mejor valorados en todo Estados Unidos

Un paraíso del golf en el desierto de Utah es oficialmente el campo más valorado de Estados Unidos, según revelan los últimos datos de la marca líder en ropa de golf de alta tecnología Galvin Green.

El Sand Hollow Resort ha acumulado la impresionante cifra de 1882 reseñas en Google, que lo convierten en el campo más valorado por los jugadores.

El Bethpage Black Golf Course, en Farmingdale, Nueva York, ocupó el tercer lugar con 813 reseñas. Este campo público ha acogido importantes campeonatos, como el Abierto de Estados Unidos y el Campeonato de la PGA, y obtuvo la puntuación más alta entre los mejores campos, con una excelente calificación de 4.8 estrellas.

El Bethpage Black Golf Course fue escenario de la Ryder Cup 2025. AP Photo / Seth Wenig

Mientras que New York Country Club, en Spring Valley, ocupa un meritorio octavo lugar en el ranking.

Seis de los diez campos más reseñados se encuentran a lo largo de la costa atlántica, con los estados del este dominando la clasificación de opiniones. Nueva York y Nueva Jersey colocaron cada uno dos campos entre los 10 primeros, eclipsando a las tradicionales potencias del golf, Florida y California, en lo que respecta a los comentarios de los jugadores.

Otros campos de golf muy valorados

El Valleybrook Country Club de Ron Jaworski, en Nueva Jersey, ocupó el segundo lugar con 842 reseñas en Google. El campo Blackwood del exquarterback de la NFL obtuvo una sólida puntuación media de 4,3 estrellas por parte de los golfistas que se enfrentaron a sus calles.

El Eagle Creek Golf Club, en Carolina del Norte, quedó en cuarto lugar con 732 reseñas e igualó la calificación de 4.4 estrellas de Sand Hollow. El Colorado National Golf Club, en Erie, completó los cinco primeros puestos con 521 reseñas en Google y 4.3 estrellas.

Un portavoz de Galvin Green comentó sobre los resultados: “Estos resultados muestran qué destinos de golf generan más comentarios en línea en todo Estados Unidos. Lo realmente sorprendente es ver que un resort de Utah encabeza la lista, cuando cabría esperar que estados tradicionales en el golf como Florida o California lideraran el ranking”.

“Ver campos públicos como Bethpage Black junto a clubes privados en el top 10 demuestra que los golfistas quieren compartir sus experiencias independientemente de lo exclusivo que sea el campo. Para los operadores, estas reseñas ofrecen información crucial sobre lo que les importa a los golfistas de hoy en día, desde las condiciones del campo hasta las instalaciones de la casa club”, cerró el portavoz de Galvin Green.

Seguir leyendo:

Murió Fuzzy Zoeller, el campeón marcado por un chiste racista contra Tiger Woods

Nieta de Donald Trump recibió consejos de Tiger Woods antes de debutar en torneo LPGA

Leyenda del golf Jack Nicklaus ganó demanda de $50 millones de dólares por difamación