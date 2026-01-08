‘Todavía no es seguro volver’: La Divaza sobre situación en Venezuela

Pedro Luis João Figueira Álvarez, creador venezolano de contenido conocido como la Divaza, le respondió a quienes le dicen que regrese a su país luego de los bombardeos que Estados Unidos cometieron contra el gobierno chavista para lograr la captura de Nicolás Maduro.

“¿Tú crees que yo no quiero regresar a mi país? A mí me hubiera encantado ir apenas Maduro cayó al día siguiente. Yo estaba diciendo que iba a comprar el pasaje, pero eso no es así”, afirmó el exparticipante del reality show La Casa de los Famosos.

Luego de esto, recordó que hay varias condiciones por las que no puede volver a su tierra. “Todavía no es seguro volver al país. En libertad es que se va a poder ir”, afirmó.

La Divaza respondió a quienes le pidieron que se fuera a su país

“Regrésate a tu país”

Que increíble que en medio de todo lo que está pasando, tengamos que comernos comentarios xenofobos de nuestros países hermanos. No me voy a regresar porque en una dictadura no se puede vivir. Un poco más de empatía por esta situación no nos vendría mal. pic.twitter.com/l3hxy0AFuY — LA DIVAZA ✨ (@ladivaza) January 6, 2026

La Divaza subrayó que el fin de una estructura de mando no garantiza de inmediato el Estado de derecho. Según explicó, existen múltiples condiciones de inseguridad jurídica y personal que le impiden pisar suelo venezolano. “Todavía no es seguro volver al país. En libertad es que se va a poder ir”, enfatizó, haciendo referencia a que la transición política aún se encuentra en una fase incierta y peligrosa para las figuras públicas de oposición.

Desde la Ciudad de México, La Divaza se ha consolidado como una de las voces críticas más potentes contra el sistema chavista. Su negativa a regresar no es una falta de patriotismo, sino una medida de autoprotección.

En varios videos, el creador de contenido ha explicado que considera que persisten las restricciones contra la sociedad civil y la persecución a la disidencia. Para el influencer, el retorno solo será posible cuando existan garantías democráticas plenas y una verdadera justicia institucional.

Sigue leyendo:

· El reencuentro de Aleska Génesis y Clovis Nienow en Hoy Día

· Chikybombom expone su nula amistad con Clovis Nienow y su buena vibra con Luca Onestini

· Clovis Nienow lanza polémico tuit y muchos dicen que es para Aleska Génesis