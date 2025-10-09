La Divaza: Clovis me dijo en La Casa de los Famosos que es bisexual

La Divaza, creador venezolano de contenido, recordó cómo fue su experiencia en La Casa de los Famosos 4 y reveló algunos detalles de su experiencia, incluyendo un recuerdo de cuando Clovis Nienow le aseguró que es bisexual.

“A mí Clovis me decía ‘yo soy bisexual y yo no lo niego’. Él siempre me decía eso y claro, obviamente yo en shock”, comentó el creador de contenido en una entrevista que le hicieron en el podcast “¡Qué Madrazo Celebrities Edition!”.

Luego de esto, bromeó con que en ese momento Aleska Génesis le ganó, pues fue quien pudo conquistar el corazón del actor mexicano, que luego de este reality show pasó a formar parte del grupo de conductores del programa Hoy Día. “Ella tiene la que produce, la que es”, siguió La Divaza en su relato.

En la conversación, dijo que La Casa de los Famosos fue una experiencia transformadora en su vida, no solo por el hecho de estar siendo grabado durante tanto tiempo, sino por el encierro y cómo por ese tiempo sintió transformada su realidad.

“Al final es muy loco cómo uno tiene una percepción adentro y luego vas afuera y lees Twitter y ves las cosas”, comentó el también youtuber.

El venezolano indicó que la convivencia fue otra experiencia: “Yo me fui para Venezuela a pasar trabajo por un mes, con amigos varios, como para decir, okey, voy a estar conviviendo con 24 personas extrañas. Porque yo en mi casa estoy solo, casi nunca conviviendo, yo más bien necesito estar solo”.

Aseguró que lo que más pudo hacer en el programa fue entrenar, pues tenían mucho tiempo libre. “Yo tenía mis entrenadores personales, Romeh y Carlos”, aseguró.

La Divaza también habló de los días tóxicos dentro del programa: “Maripily gritando, sale molesta, Bebeshita llorando, fue una temporada muy fuerte”.

En la cuarta temporada, el creador de contenido decidió abandonar el programa debido a toda la presión que sintió, una decisión que su público lamentó, pues creyeron que era un fuerte competidor para avanzar hasta la final.

Sigue leyendo:

· El reencuentro de Aleska Génesis y Clovis Nienow en Hoy Día

· Chikybombom expone su nula amistad con Clovis Nienow y su buena vibra con Luca Onestini

· Clovis Nienow lanza polémico tuit y muchos dicen que es para Aleska Génesis