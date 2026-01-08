Venezuela anuncia liberación de un “número importante” de presos políticos

El gobierno provisional de Venezuela anunció este jueves que ya comenzó la liberación de un “número importante” de presos políticos, así lo confirmó Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional (AN) del país sudamericano.

La medida se implementa de manera inmediata e incluye tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros que permanecían bajo custodia del Estado, señaló durante su intervención pública.

“El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, declaró Rodríguez.

Asimismo, el funcionario chavista definió la medida como una herramienta política de “amplia intención de búsqueda de la paz”, además de un aporte para conseguir que la república busque una vida pacífica y próspera.

Contexto político y cifras de detenciones

El reciente anuncio se produce cinco días después de la operación ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas, la cual resultó en la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta acusaciones formales por delitos de narcoterrorismo ante la justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con los registros de la organización no gubernamental Foro Penal, la cifra de personas perseguidas o encarceladas por razones políticas en el territorio nacional asciende a 863. Ante el inicio de estas liberaciones, el director de la ONG, Alfredo Romero, pidió que la medida se extienda a la totalidad de los casos.

Petición de amnistía general

En tal sentido, Romero utilizó sus canales de comunicación para proponer un marco legal de mayor alcance que permita la salida de todos los detenidos, estableciendo límites sobre la responsabilidad penal en casos graves.

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, publicó Romero a través de su cuenta en la red social X.

