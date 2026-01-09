Alofoke visita Despierta América y habla de sus nuevos proyectos

Santiago Matías, locutor dominicano más conocido como Alofoke, estuvo como invitado este viernes en el programa Despierta América para hablar de su reality show La Casa de Alofoke, con el que conquistó las redes sociales.

El famoso se mostró muy contento de estar en la “casa más feliz de toda Hispanoamérica” y agradeció el respaldo que le dieron a su proyecto.

En la entrevista le preguntaron quién pensó que se iba a robar el show al comienzo y afirmó que no tenía muchas expectativas con algún participante en específico. “No tenía expectativas, los primeros tres o cuatro días fue de muchos desafíos porque no había una trama todavía”, comentó.

Además, destacó en que varios de los jugadores todavía no encontraban su rol en la competencia.

El dominicano anunció que el próximo domingo hará “La Casa de Alofoke: el afterparty” en Univision a las 8P/7C. “Es un reencuentro de gran parte de los integrantes de la casa. Hay unos que no pueden venir por tema legal, de visas”, contó.

Entre los exhabitantes que no estarán por este tema mencionó a la vedette venezolana Diosa Canales.

Cómo nació este sueño del locutor

Alofoke habló de cómo empezó todo para materializar este proyecto. “Agarré y buscamos un estudio y comencé a armar el proyecto, los presupuestos”, le dijo a Francisca.

Luego de esto, explicó que en la primera temporada gastó un millón de dólares para toda la producción y luego, en la segunda edición, fueron tres millones de dólares.

Esta entrevista también sirvió para que Alofoke le respondiera a quienes dicen que ofrece un contenido bajo. “El entretenimiento no tiene que educar, ¿quién fue el que habló eso?”, opinó.

Comentó que no está seguro de hacer una tercera temporada, ya que sería muy predecible y por eso siente que es mejor cambiar por completo el formato para ofrecerle a la audiencia algo diferente. “Alofoke es impredecible”, señaló.

