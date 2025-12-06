La Fruta regresó a Nueva York tras ganar La Casa de Alofoke

La Fruta, creador de contenido, llegó este sábado a Nueva York luego de haber triunfado en el reality show La Casa de Alofoke, que transmitieron desde la República Dominicana.

Varios programas de entretenimiento, como el show de Univision, Despierta América, cubrieron la llegada del dominicano a la ciudad estadounidense, en donde reside.

“No se tiren, que hay piraña”, comentó a varios de los periodistas que estaban en el lugar. En los videos, se vio a varios policías tomarse fotos con él, debido a la popularidad que alcanzó en las últimas semanas.

Varios usuarios reaccionaron a la llegada de la Fruta a la Gran Manzana con mensajes como: “A mí se aguan los ojos de ver eso nunca es tarde y lo que Dios tiene es lo mejor, no importa cuándo, pero el tiempo de Dios es perfecto”, “Éxitos, mi amor, dalo todo”, “Qué bendición, me alegra que hayas llegado”, “Ese reality debe estar tipo serie para uno repetir esos momentos”.

Andy de la Cruz, nombre real de la Fruta, es un creador de contenido dominicano radicado en Estados Unidos conocido por su humor espontáneo. Nació en el humilde barrio de Los Coquitos, Haina, San Cristóbal, y trabajó en una zona franca antes de emigrar a los 38 años.

Su apodo surgió de un simple dibujo de frutas que hacía para identificar sus paquetes de trabajo, y se convirtió en su llave al éxito digital.

El influencer se impuso en la final del reality, que duró 38 días, a competidores como Carlos Montesquieu, Michael Flores, JLexis y Juan Carlos Pichardo.

La Fruta se alzó con el título de ganador el jueves 27 de noviembre de 2025, tras 38 días de transmisión ininterrumpida por YouTube. Su victoria se atribuye a su carisma, su humor espontáneo y su capacidad para conectar con la audiencia.

