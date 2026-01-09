Audi completa sus primeras vueltas de prueba en Fórmula 1 con su proyecto rumbo a 2026

Audi dio un paso clave en su desembarco en la Fórmula 1 tras completar las primeras vueltas de su nuevo proyecto en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en España, como parte de su preparación rumbo a la temporada 2026.

La marca alemana ya concretó la compra total del proyecto Sauber, con el que competirá como equipo fabricante a partir de 2026, encargándose tanto del desarrollo del monoplaza como de la construcción de sus propias unidades de potencia.

Los pilotos Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto fueron los encargados de estrenar el coche este viernes en el trazado catalán, durante una jornada de rodaje que forma parte de los 100 kilómetros permitidos por el reglamento para cada equipo antes del inicio oficial de la pretemporada.

Barcelona será además la sede de una semana de pruebas no oficiales a finales de enero, organizada por las once escuderías de la parrilla, antes de que se disputen los dos test oficiales de pretemporada en Bahréin durante el mes de febrero.

🚨 Audi R26 spotted on track for the first time at Circuit de Barcelona-Catalunya.



[ℹ️ @robertofunoat]pic.twitter.com/qjS0PygH9F — Inside Audi F1 (@InsideAudiF1) January 9, 2026

Aunque Audi cuenta con una extensa y exitosa historia en el automovilismo —con 13 triunfos en las 24 Horas de Le Mans y cuatro títulos del Mundial de Rally—, la campaña 2026 marcará su primera participación en la Fórmula 1 desde la creación del campeonato en 1950.

La compañía mantendrá la base de Sauber en Hinwil, Suiza, como centro de desarrollo y fabricación del monoplaza, mientras que el programa de motores se llevará a cabo en Neuburg an der Donau, Alemania.

El proyecto de Fórmula 1 de Audi está liderado por Jonathan Wheatley, exdirector deportivo de Red Bull, mientras que Mattia Binotto, exjefe de Ferrari, ocupa el cargo de director ejecutivo.

Audi será uno de los dos nuevos fabricantes de motores en la parrilla para esta nueva era técnica, junto a Red Bull Powertrains, que desarrolla sus unidades en asociación con Ford. Además, la temporada 2026 contará con un nuevo equipo, Cadillac, que debutará como una escudería completamente nueva.

