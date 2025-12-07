Verstappen acepta su subcampeonato en la Fórmula 1: “Lo terminamos con estilo”

El neerlandés Max Verstappen aseguró no sentirse decepcionado tras quedarse a dos puntos de conquistar su quinto título mundial de Fórmula 1. Pese a una remontada que lo llevó a recortar una desventaja de 104 unidades, el piloto de Red Bull terminó la temporada como subcampeón detrás de Lando Norris, quien puso fin a la hegemonía del neerlandés en los últimos cuatro años.

Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi y sumó su octava victoria del año, pero el resultado no fue suficiente para revertir el liderato del piloto de McLaren. Aun así, el tetracampeón se mostró satisfecho con el cierre de campaña y felicitó a su equipo por el trabajo realizado. “Cuando volvamos a ver la segunda mitad de la temporada podremos estar muy, muy orgullosos. Así que no se desilusionen demasiado. Yo, desde luego, no estoy decepcionado. Estoy muy orgulloso de todos. Nunca nos rendimos”, expresó por radio.

“Lo terminamos con estilo. Seguimos adelante, nunca nos rendimos, creyendo en volver a triunfar, incluso cuando es realmente difícil. Así que, muchas gracias a todos. Y también gracias a Honda por todos estos años juntos y todos estos increíbles éxitos que hemos tenido. Y, sin duda, también lo cerramos con broche de oro. Así que, muchas gracias por eso”, señaló.

Verstappen insistió en que no ganar el campeonato no supone un golpe emocional. “No ganar el campeonato, vale. O sea, eso pasa. Así es la vida. No es algo por lo que esté muy triste. La vida continúa, ¿sabes? Estoy muy orgulloso de la gente con la que trabajo”, añadió.

“Me siento bien. O sea, ya estaba preparado para este tipo de resultados porque necesitábamos un poco de suerte para ganar. Y por nuestra parte, al menos, optimizamos el fin de semana a la perfección, logramos la pole y ganamos la carrera de forma, creo, dominante”.

Finalmente, Verstappen hizo un balance del tramo final de la campaña, en el que logró acercarse al liderato tras un inicio complicado. “Por supuesto, parece doloroso, pero, por otro lado, si nos fijamos en dónde estábamos en Zandvoort, a más de 100 puntos del líder, creo que no está tan mal”, concluyó.

