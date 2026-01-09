Empresa Nueva Jersey retira pasta de camarones por riesgo de intoxicación por plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió un reporte de retiro para la empresa Gusto Group Inc., con sede en Paterson, Nueva Jersey. El retiro afecta a su producto pasta de camarones (Klong Kone), el cual fue envasado y distribuido por una empresa de Tailandia, debido a un grave riesgo de contaminación con plomo.

Este retiro del mercado se inició tras el reporte de enfermedades relacionadas directamente con el consumo del alimento. La compañía ha cesado la distribución del lote afectado y actualmente investiga la causa del problema. Se insta a los compradores a devolver el producto al punto de compra para obtener un reembolso completo.

Cómo identificar el producto retirado del mercado

La pasta de camarones (Klong Kone) retirada, en presentaciones de 454 g (1 lb) y 910 g (2 lb), fue distribuida a través de dos minoristas en Iowa (IA) y Nueva Jersey (NJ) entre abril de 2023 y diciembre de 2023. Esto significa que muchas familias podrían tener este frasco guardado en el fondo de su alacena, ya que la pasta de camarones es un ingrediente de larga duración (fermentado) que se utiliza en pequeñas cantidades.

Los puntos de venta específicos fueron:

Golden Land (Des Moines) : 2740 Douglas Ave, Des Moines, IA 50310. Tel: 515-468-8224.

: 2740 Douglas Ave, Des Moines, IA 50310. Tel: 515-468-8224. Terri Lee Oriental Groceries: 225 Maywood Ave., Maywood, NJ 07607. Tel: 201-843-7919.

El producto, envasado por P. Prateepthong 2000, viene en un frasco de plástico blanco con tapa roja. Se describe como una pasta oscura de sabor salado. Se recomienda verificar las siguientes características:

Frasco de 454 g (1 lb) : UPC 8853142000313 / Código DPA159 .

: UPC / Código . Frasco de 910 g (2 lb): UPC 8853142000320 / Código DPA161.

¿Cuáles son los riesgos de la contaminación con plomo?

La FDA recolectó muestras en los puntos de venta y los análisis de laboratorio revelaron niveles elevados de plomo. Hasta la fecha, se ha reportado la enfermedad de cuatro niños, quienes presentaron diarrea y niveles elevados de plomo en sangre.

La exposición a corto plazo a niveles muy bajos de plomo puede no causar síntomas; a menudo, el aumento de plomo en la sangre es el único signo aparente. Sin embargo, los síntomas son más probables en casos de exposición aguda o crónica. Si bien el plomo afecta a casi todos los sistemas del cuerpo, sus efectos varían según la cantidad, la duración de la exposición, la edad y el peso corporal.

Si un niño se expone a suficiente plomo durante un periodo prolongado (semanas o meses), puede sufrir daños permanentes en el sistema nervioso central, lo que provoca trastornos del aprendizaje y defectos del desarrollo. En adultos, la exposición crónica al plomo se asocia con disfunción renal, hipertensión y efectos neurocognitivos.

En caso de dudas, los consumidores que compraron la pasta de camarones [Klong Kone] pueden comunicarse con la empresa al (862) 264-6774 o por correo electrónico a ings@gustofood.com, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (hora del este).

