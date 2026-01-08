Retiran del mercado 10 variedades de tamales por riesgo de Listeria

Tras una inspección de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), se determinó la utilización de ingredientes “no listos para comer” en un lote de 10 variedades tamales de la empresa Primavera Nueva Inc. Debido a esto, la compañía ha iniciado un retiro voluntario del mercado de ciertos lotes, ya que podrían estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

La inspección, realizada el 10 de octubre de 2025, descubrió que los productos se elaboraron con un ingrediente congelado etiquetado como: “No listo para comer. Debe cocinarse completamente antes de consumir”. La empresa no verificaba de manera consistente las temperaturas internas de cocción necesarias para controlar peligros biológicos.

¿Qué es la Listeria y cuáles son sus riesgos?

La Listeria es un microorganismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en:

Niños pequeños.

Personas mayores o frágiles.

Personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En personas sanas, los síntomas suelen ser a corto plazo: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, es sumamente peligroso para mujeres embarazadas, ya que puede causar abortos espontáneos y mortinatos.

¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?

El retiro afecta a los tamales en paquetes de 4 unidades distribuidos en tiendas minoristas de California y Nevada entre el 10 de octubre de 2024 y el 10 de octubre de 2025. Los códigos de fecha en el empaque van desde 10/22 (2024) hasta 10/22 (2025).

Las variedades afectadas son:

Chile verde asado y queso Jack.

Bonanza de frijoles negros y queso Jack.

Calabaza moscada con chiles verdes asados y queso.

Frijoles chipotle a la barbacoa y queso cheddar blanco.

Champiñones, espinacas y salsa con dos quesos.

Chile verde asado (sin queso).

Bonanza de frijoles negros (sin queso).

Calabaza moscada con chiles verdes asados (sin queso).

Champiñones, espinacas y salsa (sin queso).

Calabaza asada y queso cheddar blanco.

Acción requerida: No consumir el producto. Debe desecharlo inmediatamente o devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso.

Para dudas, contacte a Araceli Santoyo al 707-939-9350 o al correo primaveranueva@aol.com.

Cómo desinfección en el hogar

Cuando se retira del hogar un alimento contaminado con Listeria es necesario tomar ciertas previsiones que se detallan a continuación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la persona se debe lavar las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. También es importante de usar guantes para proteger la piel tanto de los químicos como de posibles microorganismos. Comienza vaciando la zona afectada; si hubo derrames de jugos o empaques abiertos, lo ideal es vaciar el refrigerador por completo para una limpieza profunda.

Luego retira todas las piezas extraíbles, como cajones y repisas, y lávalas con agua caliente y jabón para platos. Si las repisas son de vidrio, espera a que alcancen la temperatura ambiente para evitar que se quiebren con el agua caliente. Es clave frotar las paredes internas y las juntas de goma de las puertas, que es donde suelen esconderse los residuos.

Hay que tener en cuenta una precisión, no es lo mismo limpiar que desinfectar, ya que para eliminar bacterias, se utiliza una solución de una cucharada de cloro por cada galón (4 litros) de agua. Pase un paño con esta mezcla por todas las superficies, deje que actúe unos minutos para asegurar su efectividad y seque con toallas de papel desechables para evitar la recontaminación.

Haga una revisión minuciosamente los alimentos que compartían espacio con el producto retirado. Si hubo contacto directo con vegetales o quesos abiertos, debes desecharlos de inmediato. Asimismo, limpie el exterior de frascos y botellas con la solución desinfectante antes de regresarlos a su lugar para garantizar un entorno 100% seguro.

